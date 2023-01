Migliaia di cuccioli di foca in riva al mare: lo spettacolo della natura. VIDEO

Uno spettacolo della natura, che ogni anno attira migliaia di persone nell’est dell’Inghilterra: ben 4mila cuccioli di foca sono stati visti sulla costa nella zona di Norfolk. Le numerosissime piccole foche, localizzate in un’area lunga appena otto chilometri tra le località di Waxham e Winterton, vengono allattate a terra prima di ritornare in mare. E quest’inverno si prospetta da record per la popolazione degli animali: sono infatti stati avvistati 3.796 cuccioli insieme a 1.169, un numero quasi doppio rispetto ai 2.069 piccoli registrati tra il 2019 e il 2020.

Foche: tutto quello che c’è da sapere

Le foche sono una famiglia di mammiferi carnivori, e sono solite vivere lungo le coste dei mari più freddi del pianeta. La gestazione dura all’incirca 11 mesi e, sebbene vivano in acqua, le foche allattano i loro cuccioli a terra finché questi non sono pronti a riprendere la via del mare. Esistono molti tipi diversi di foche, e le loro dimensioni possono variare dal metro di lunghezza fino agli oltre cinque metri dell’Elefante marino del Sud.