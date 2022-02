Covid, addio alle mascherine all’aperto in tutta Italia: ecco da quando

Fonte: Pixabay

Addio alle mascherine all'aperto. L'Italia ha introdotto la cancellazione dell'obbligo del dispositivo di protezione, utilizzato da circa due anni, per difendersi dal virus Covid-19. L'annuncio è arrivato da parte del sottosegretario Andrea Costa. Ecco da quando non ci sarà più l'obbligo di indossarle all'aperto.

Mascherine all'aperto, stop obbligo in Italia: ecco da quando

L'Italia ha deciso: via le mascherine all'aperto. Da venerdì 11 febbraio 2022 stop all'utilizzo della mascherina all'aperto. Una decisione che riguarda tutte le regioni al di là del colore di zona. Un passo importante verso la "libertà" dopo due anni di paure, restrizioni e obblighi per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19. Proprio il sottosegretario Andrea Costa ha sottolineato: "sono certo che dall'11 febbraio cadrà l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, non solo nelle zone bianche ma nell'intero Paese". Per Costa è importante "riconquistare la fiducia nei cittadini" permettendo loro di tornare a "svolgere tutta una serie di attività cercando di dare messaggi positivi".

Proprio il sottosegretario alla Salute ha poi aggiunto: "i cittadini da due anni rispettano le restrizioni e hanno aderito in maniera importante alla campagna delle vaccinazioni, è giunto il momento di dare segnali di positività". Anche Pierpaolo Sileri ha precisato: "si va avanti gradualmente verso la normalità con una "progressiva rimozione delle misure di contenimento e si potranno riaprire attività che sono state particolarmente penalizzate, come le discoteche".

Covid oggi Italia: stop alle mascherine. Draghi: " percorso di riapertura"

Il Covid-19 continua a far paura, ma bisogna tornare a "vivere". La direzione intrapresa dal Governo Draghi è verso la normalità e la vita che tutti noi vivevamo prima del 2020. Anche il Premier Mario Draghi ha precisato l'obiettivo del Governo: "nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura. Sulla base dell’evidenza scientifica, e continuando a seguire l’andamento della curva epidemiologica, annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti".

Non solo mascherine, possibile anche un ridimensionamento del Green Pass dalla metà di marzo. "Il Green pass è stato molto utile per incentivare la vaccinazione e allora dobbiamo tenere presente che è fondamentale somministrare la terza dose perché è quella che ci protegge maggiormente dalle conseguenze gravi dalla malattia" - ha detto Andrea Costa sottolineando i numeri importanti delle vaccinazioni - "se consideriamo che nel nostro Paese circa 48 milioni di cittadini sono vaccinati e 35 milioni hanno ricevuto la dose booster, significa che abbiamo circa 13 milioni di dosi da somministrare".

Naturalmente la guerra contro il Covid non è ancora vinta come ha sottolineato Sileri: "siamo ancora in una fase di lotta contro il Covid anche se nelle ultime settimane finalmente vediamo qualche segnale incoraggiante: negli ultimi 7 giorni, in particolare, abbiamo avuto una decrescita dei contagi di circa il 30%. Questa fase nuova che si sta aprendo è stata resa possibile da una campagna di vaccinazione straordinaria".