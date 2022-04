Covid, arriva il vaccino per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni: la richiesta di Moderna

La casa farmaceutica ha chiesto all’Autorità americana l’uso in via emergenziale del suo vaccino per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni. “Crediamo possa proteggere in sicurezza i piccoli contro il coronavirus”, ha detto l’ad di Moderna Stéphane Bancel

29 Aprile 2022 - ore 13:58 Redatto da Redazione Meteo.it 29 Aprile 2022 - ore 13:58 Redatto da Redazione Meteo.it