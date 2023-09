Covid Italia, aumento dei contagi: +81%. Torneremo a indossare le mascherine?

E' boom di nuovi contagi da Covid-19 in Italia. Il Ministero della Salute è impegnato nella stesura di una nuova circolare, mentre torna prepotente l'interrogativo: torneranno le mascherine? Tutto quello che sappiamo!

Covid Italia, contagi in risalita: secondo paese per numeri di positivi in Europa

Il Covid torna a preoccupare in Italia. Nelle ultime quattro settimane si è registrata una impennata dei contagi: +81% di casi positivi con 26.998 nuove infezioni. L'aumento dei casi riguarda non solo l'Italia, ma anche l'Europa dove il nostro paese balza al secondo posto della classifica per l'alto numero di contagi. Fortunatamente c'è una dato che non denota particolare preoccupazione: nonostante il boom di casi non si registra un aumento né dei ricoveri in ospedale né in terapia intensiva per Covid. Nessun allarmismo, anche se il Ministero della Salute sta per emanare una circolare dopo quella resa nota dalla Regione Lombardia riguardante le strutture sanitarie dove torna l'obbligo del tampone e dell'utilizzo delle mascherine ffp2 con l'obiettivo di proteggere le persone fragili.

L'aumento dei casi da Covid-19 è causato dalle nuove varianti. Le più diffuse sono Eris (EG.5), Pirola (BA.2.86) e Kraken (XBB.1.5) per cui è disponibile il vaccino Pfizer-Biontech. Anche Moderna ha annunciato di aver aggiornato il vaccino per la mutazione del virus precisando l'efficacia contro la variante BA.2.86 (Pirola).

Covid e mascherine: tornerà l'obbligo?

L'aumento dei contagi da Covid-19 ha fatto scattare il ritorno dell'obbligo delle mascherine nelle strutture sanitarie per proteggere anziani e persone fragili, anche se l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso ha esortato all'utilizzo della mascherina, con l'avvicinarsi della stagione autunnale ed invernale, anche dove non obbligatoria come nei Pronto Soccorso e negli ambulatori dedicati a pazienti fragili. Al momento nessun obbligo di mascherina né all'aperto né al chiuso. E' importante continuare con semplici azioni come lavarsi le mani che potrebbero rivelarsi salvifiche nella lotta contro l'infezione da Covid che rappresenta un rischio per le persone immunodepresse o per chi presenta delle patologie gravi.

In caso di positività al Covid, in Italia non è più obbligatorio l'isolamento, ma è "consigliato indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o Ffp2), se si entra in contatto con altre persone". Nel caso di sintomi gravi, l'invito è di restare a casa, applicare una corretta igiene delle mani ed evitare ambienti affollati.