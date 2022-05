Covid: dove sono ancora obbligatorie le mascherine fino al 15 giugno? Dove continueranno ad esserlo?

L'obbligo di indossare le mascherine al chiuso rimane vigente fino al 15 giugno in alcuni luoghi, vediamo nel dettaglio quali.

Obbligo di mascherine, dove e fino a quando?

I 2 anni e mezzo di mascherine stanno per terminare e la data che sembra segnare la fine simbolica di quello che è stato un incubo per tutti è il 15 giugno. Fino a quella data, infatti, indossare una mascherina sarà ancora obbligatorio in alcuni luoghi al chiuso, ma a partire dalla seconda metà di giugno si darà via libera a nasi e sorrisi un po' ovunque. Resterà invece ancora in vigore l'obbligo all'interno di ospedali e Rsa, valido fino al 31 dicembre.

Dunque, nel frattempo, in quali luoghi resta obbligatorio l'uso della mascherina fino al 15 giugno? Bisognerà ancora proteggere se stessi e gli altri sui trasporti pubblici come bus, tram, treni, aerei e navi, ma non all'interno degli aeroporti e delle stazioni ferroviarie. Si dovrà tenere la mascherina all'interno di teatri, cinema, locali di intrattenimento e musica, palazzetti anche per eventi sportivi, ma non negli stadi, che rientrano nei luoghi all'aperto. Tutti questi luoghi sono dunque interessati dall'obbligo fino al 15 giugno, dopodiché ci sarà un ritorno al passato con la piena libertà che tutti cercano.

Obbligo di mascherina a scuola e per gli esami

Al momento la mascherina rimane un oggetto da indossare obbligatoriamente anche nelle scuole fino alla fine dell'anno scolastico. Questa misura prevedrebbe dunque anche l'obbligo per gli esami delle scuole secondarie di primo e secondo grado (scuole medie e superiori) che si protrarranno fino alla metà di luglio.

Il governo starebbe pensando di correggere le restrizioni. La marcia indietro però non andrebbe comunque a modificare l'obbligo di mascherina (almeno chirurgica) fino all'ultimo giorno di scuola sia per gli studenti che per il personale docente e non docente, ma riguarderebbe esclusivamente le sedute d'esame.