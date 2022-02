Covid, niente più Dad e zone rosse per i vaccinati. Tutte le novità

Fonte: Pixabay

Nuovo provvedimento del Governo per contrastare la pandemia da Covid-19. Il tavolo dell'esecutivo ha deciso sui temi più caldi: la durata del green pass, la quarantena a scuola in caso di studenti positivi e il sistema zone a colori. Cosa cambia e da quando? Scopriamolo insieme.

Covid-19 oggi, nuovo decreto: durata green pass

Da lunedì 7 febbraio 2022 entra in vigore il nuovo decreto anti-Covid approvato dal Governo Draghi. Si tratta di un passo importante visto che il provvedimento va a toccare temi connessi alla pandemia da Coronavirus che da due anni ha colpito il mondo. Al centro del dibattito la durata del green pass, ma anche la quarantena nelle scuole e il sistema delle zone a colori.

Tutte le nuove regole e misure sono tutte proiettate verso un ritorno alla normalità. A precisarlo a gran voce è proprio il Premier Mario Draghi: "i provvedimenti di oggi vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese. Oggi ci occupiamo della scuola in presenza, che è da sempre la priorità di questo governo".

La prima novità riguarda la durata del green pass che diventa illimitata per chi ha tre dosi di vaccino oppure per chi ha avuto il Covid e ha due dosi di vaccino. Non solo, al momento non sono previste ulteriori dosi di richiamo per chi ha completato il ciclo vaccinale con il booster.

Covid-19, quarantena scuola e sistema a colori

Le novità del decreto anti Covid in vigore dal 7 febbraio 2022 riguardano anche il mondo della scuola. In particolare si va a rendere più snello e comprensibile il sistema delle regole della quarantena in caso di studenti positivi.

La didattica a distanza scatta per la scuola dell'infanzia in caso di cinque studenti positivi al Covid. Per le scuole elementari, invece, se un alunno è positivo scatta l'autosorveglianza; se i casi salgono a cinque si attiva la dad ma SOLO per gli studenti non vaccinati. Passiamo alle scuole medie e le superiori: in caso di studente positivo scatta l'autosorveglianza, se i casi sono due è prevista la didattica a distanza solo per i non vaccinati.

"Vogliamo limitare di molto l'uso della didattica a distanza, per permettere a un numero sempre maggiore dei nostri bambini e ragazzi di andare in classe" - ha detto Mario Draghi precisando - "vogliamo un'Italia sempre più aperta, soprattutto per i nostri ragazzi".

Novità in arrivo anche per il sistema delle zone a colori. Da lunedì prossimo, infatti, gli italiani potranno dimenticare il vecchio sistema della zona bianca, gialla, arancione e rossa. Grazie ai vaccini, l'unica arma disponibile contro la lotta al Coronavirus, la situazione epidemologica in Italia è sotto controllo. Solo la zona rossa resterà attiva in caso di un'impennata dei contagi, ma le regole e le restrizioni saranno solo per i non vaccinati. Chi è vaccinato, infatti, non dovrà fare nessun lockdown. L'obiettivo, dopo due anni di pandemia, è quello di puntare ad una riapertura quasi totale.