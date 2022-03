Cos'è il Pi Greco Day 2022 e perché si festeggia il 14 marzo?

Cos'è il Pi Greco Day 2022 e quando cade? Il 14 marzo 2022 si festeggia la Giornata internazionale dedicata alla costante matematica definita come il rapporto tra il perimetro del cerchio e il suo diametro le cui prime cifre sono pari a 3,14. Per comprendere bene l'importanza di questa particolare festa occorre chiarire in primis un altro concetto.

Che cos'è il Pi Greco? Sicuramente per rispondere a questa domanda tornano in mente le lezioni di matematica a scuola. Prima ancora che qualcuno inizi a sudare freddo possiamo dire che si tratta di una costante matematica molto famosa, approssimata da Archimede. Usato sin dai Babilonesi, il Pi Greco, ovvero il prodotto del rapporto fra la circonferenza del cerchio e il suo diametro, serve ancora oggi a calcolare area e circonferenza e il suo nome si deve al matematico gallese William Jones, che nel 1706 ha chiamato Pi Greco questo numero in onore di Pitagora ("Pi", olter che la lettera dell'alfabeto greco). Possiamo inoltre aggiungere che tale costante risulta essere, ancora oggi, essenziale in molti ambiti scientifici tanto da essere utilizzata nel calcolo delle probabilità in diversi settori e dai diversi esperti oltre che dai matematici di tutto il mondo e dagli studenti di elementari, medie e superiori.

Perché si festeggia il Pi Greco Day 2022?

Chiarito cos'è il Pi Greco Day 2022 possiamo cercare di comprendere sia perché lo si festeggia sia perché tale ricorrenza cade proprio il 14 marzo. A quest'ultima domanda facile rispondere. I matematici di tutto il mondo ogni anno festeggiano questo numero in tale giorno perché nel sistema anglosassone la data si scrive 03/14 proprio come le prime tre cifre del valore del Pi Greco.

Il primo Pi Greco Day venne celebrato nel 1988. Fu il fisico Larry Shaw a dare il via alla tradizione. Durante quel primo evento, a San Francisco, i partecipanti marciarono intorno a un grande cerchio e consumarono torte di tutti i gusti per via dell'assonanza tra Pi e "pie" che in inglese vuol dire per l'appunto "torta". La manifestazione ebbe così successo che iniziò ad essere ripetuta anno dopo anno divenendo un appuntamento fisso.

Come si festeggia il Pi Greco Day? Ecco cosa fare

Come si festeggia tale giornata? Il Ministero dell’Istruzione ha organizzato una serie di eventi e quiz online. Tutti gli studenti potranno mettersi alla prova con quiz scientifici, ma anche di logica e con giochi numerici. L’evento italiano sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Ministero. Quiz e giochi matematici si trovano invece anche sul sito apposito grazie alla collaborazione con l’Università di Torino.