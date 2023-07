Cosa seminare e cosa raccogliere dall'orto nel mese di luglio

Con l’arrivo dell’estate e del caldo arriva anche il momento perfetto per seminare alcune colture. Verdure, erbe aromatiche, ortaggi e molto altro ancora, ecco quali e come piantare le colture ideali nel mese di luglio. L’importante è ricordarsi di dargli la giusta dose giornaliera di acqua, preferibilmente la sera, oltre a tenerle al riparo dai raggi del Sole.

Cosa seminare a luglio

Luglio è ideale per seminare: radicchio, porri, finocchi, cavoli e cavolo cappuccio, piselli tardivi, ravanelli, biete e zucchine. Fagioli, piselli, fagiolini, ravanelli, carote, lattuga e lattughino da taglio possono essere seminati direttamente in piena terra, nell’orto, senza passare dal semenzaio. Ecco di seguito cosa è possibile seminare a luglio:

Biete

Carote

Cavolfiori

Cavoli

Cavolo cappuccio

Cicoria

Fagioli

Fagiolini

Finocchi

Indivia

Lattuga

Lattughino da taglio

Piselli

Porro

Prezzemolo

Rapa

Radicchio

Ravanelli

Rucola

Scarola

Zucchine

Consigli per la semina e il trapianto

In questo mese è consigliato seminare in semenzaio all’aperto: cicoria, indivia lattuga, porro, radicchio e scarola. Per realizzare un semenzaio è possibile utilizzare dei barattoli dello yogurt o altri contenitori simili di cui poter bucherellare il fondo.

In piena terra invece, si consiglia di seminare: finocchi, biete, ravanelli, fagioli, fagiolini, zucchine, cavolo, cavolo cappuccio, prezzemolo. Trapiantate dal semenzaio all’orto: sedano e porri. È possibile seminare in vaso: rucola, lattuga, carote, ravanelli, prezzemolo e zucchine. Il mese è favorevole per trapiantare dal semenzaio al vaso o in un vaso più grande: pomodori, peperoni, cetrioli, basilico, salvia, rosmarino, melanzane, peperoncini.

Utile sarà innaffiare le piante in vaso con uno spruzzino la mattina e la sera ed eliminate i ristagni nei sottovasi. Il raccolto è consigliato la sera, oltre che potature ed eliminazione delle foglie secche. Se il caldo è troppo, spostate le piantine all'ombra.

Cosa raccogliere nell’orto a luglio

Tantissimi sono gli ortaggi estivi che si possono gustare a Luglio. Tra le erbe aromatiche e officinali troviamo: basilico, salvia, erba cipollina, prezzemolo, rosmarino, origano, menta, timo, senape, melissa, lavanda e cumino.

Per quello he riguarda la frutta, a luglio avremo a disposizione: albicocche, fragole, pesche, lamponi, limoni, uva spina, mirtilli, more, ribes, susine, mele. Ecco di seguito la lista di cosa raccoglieremo a luglio