Cosa fare se cade il telefonino in acqua?

È successo a molti di noi: un momento di distrazione ed ecco che il nostro prezioso telefonino cade in acqua. Che si tratti di una pozzanghera, del lavandino o, peggio ancora, del mare, la situazione può sembrare catastrofica. Ma non tutto è perduto! In questo articolo vedremo passo dopo passo cosa fare se il tuo telefonino cade in acqua, cercando di minimizzare i danni e, con un po' di fortuna, farlo tornare come nuovo.

Smartphone caduto in acqua, che fare?

Una delle principali cause di "morte" degli smartphone è data proprio dalla caduta accidentale in acqua. Ciò dimostra quindi che - nonostante le attenzioni che riserviamo al prezioso dispositivo - questo incidente può sempre capitare.

Passo 1: Rimuovi subito il telefono dall'acqua

Il primo e più ovvio passo è quello di recuperare immediatamente il telefonino dall'acqua. Ogni secondo che passa aumenta il rischio che l'acqua penetri nei circuiti interni, causando danni irreversibili. Se sei al mare o in piscina, cerca di evitare di scuotere troppo il telefono mentre lo recuperi, per non far entrare ulteriormente l’acqua.

Passo 2: Spegni il telefono

Una volta fuori dall'acqua, spegni subito il telefono. Anche se sembra ancora funzionante, continuare ad usarlo può causare cortocircuiti. Tenere il dispositivo acceso in queste condizioni è rischioso, perché l'acqua può compromettere i componenti elettronici in modo permanente. Quindi, tienilo spento fino a quando non sarà completamente asciutto.

Passo 3: Rimuovi la cover e la SIM card

Per favorire l'asciugatura e limitare i danni, rimuovi immediatamente la cover protettiva e la SIM card. Se il tuo telefonino ha una batteria rimovibile (anche se ormai rara nei modelli più recenti), toglila per evitare ulteriori danni. Lascia tutto in un ambiente asciutto e aerato per velocizzare il processo di asciugatura.

Passo 4: Asciuga il telefono con un panno morbido

Prendi un panno morbido, preferibilmente in microfibra, e tampona delicatamente il telefonino per rimuovere l'acqua in eccesso. Fai attenzione a non scuotere troppo il dispositivo, e non usare asciugacapelli o altre fonti di calore diretto, che potrebbero danneggiare i componenti interni.

Passo 5: Usa il metodo del riso (o alternative)

Uno dei metodi più comuni per asciugare un telefono caduto in acqua è quello di utilizzare il riso crudo. Posiziona il telefono in una ciotola o un sacchetto pieno di riso, immergendolo completamente, e lascialo lì per almeno 24-48 ore. Il riso aiuta ad assorbire l'umidità presente nel dispositivo.

Un'alternativa al riso sono i sacchetti di gel di silice, spesso presenti nelle confezioni di scarpe o borse. Questi sacchetti assorbono l'umidità in maniera ancora più efficace del riso.

Passo 6: Evita di riaccendere subito il telefono

Dopo aver seguito i passi precedenti e lasciato il telefonino in riso o con il gel di silice per almeno 48 ore, resisti alla tentazione di riaccenderlo subito. Assicurati che sia completamente asciutto prima di provare ad accenderlo nuovamente. Se c'è ancora umidità all'interno, potresti danneggiare irreparabilmente i circuiti.

Passo 7: Rivolgiti a un tecnico specializzato

Se, dopo aver seguito tutti questi passaggi, il tuo telefonino non si accende o presenta problemi di funzionamento, potrebbe essere il momento di rivolgerti a un tecnico specializzato. Un professionista sarà in grado di aprire il dispositivo e valutare l'entità del danno, offrendo soluzioni che potrebbero includere la sostituzione di componenti danneggiati.

Consigli utili per prevenire futuri incidenti

Anche se questi passaggi possono aiutarti a salvare il telefono, prevenire è sempre meglio che curare. Ecco alcuni consigli per evitare futuri incidenti: