Cosa fare la notte di San Silvestro: ecco dove andare e cosa fare

Cosa fare la notte di San Silvestro? Montagna, mare, locale chic in centro città, evento in piazza o cenone a casa di amici e parenti con giochi organizzati e balli fino a mattina? Ecco alcune indicazioni utili su dove andare per salutare al meglio il 2022 e dare il benvenuto, con ogni miglior auspicio, al 2023.

Ormai da giorni serpeggia sempre una domanda, cosa fai a Capodanno? Come trascorri la notte di San Silvestro? Ecco a questo interrogativo è sempre difficile rispondere. Ormai, oltretutto, potrebbe sembrare anche un po' troppo tardi per organizzarsi, ma non è detta ancora l'ultima. Con un pizzico di fortuna si può trovare ancora posto ed escogitare così la soluzione giusta per divertirsi nel migliore dei modi.

Prima meta? Tra le più gettonata vi è sicuramente il Capodanno in montagna. Chi ama la neve e gli sport invernali non poteva che salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023 tra i monti. Cosa si può fare la notte di San Silvestro? Sciare, ammirare le splendide fiaccolate organizzate ad hoc, festeggiare nelle varie piazze o rimanere in baita con amici e familiari oppure semplicemente con la persona amata per una notte all'insegna del romanticismo. Altra alternativa? Trascorrere la notte di San Silvestro in pace e relax immersi nella natura silenziosa per poi godere, nei giorni a seguire, di un bel percorso in un centro benessere per ricaricare le energie ed iniziare il nuovo anno con una nuova spinta.

Capodanno in città fra concerti e fuochi d'artificio

Genova, Milano, Roma, Materia, Venezia, Ferrara, Bologna, Riccione, Pescara, Perugia, ma anche Napoli e tante altre città in tutta Italia. Oltre al Capodanno di Rai 1 e a quello di Canale 5, rispettivamente condotti da Amadeus e Federica Panicucci, si può trascorrere la notte di San Silvestro all'insegna della buona musica ascoltando il proprio artista preferito. Poi? Brindisi di mezzanotte in piazza, ma anche splendidi fuochi d'artificio da ammirare. Un esempio? A Ferrara vi sarà il tradizionale incendio del castello. Uno show pirotecnico di circa 20 minuti. A Milano, oltre che al Teatro la Scala, si può trascorrere la notte in Piazza Duomo con il concerto di grandi artisti e i fuochi di artificio, che illuminano a giorno i Navigli e il Castello Sforzesco.

Capodanno in famiglia: notte di San Silvestro con amici e parenti

Chi non ha ancora organizzato nulla può puntare il tutto e per tutto su una serata in compagnia di parenti e amici. Come? Aggregandosi a cenoni o feste già organizzate, anche se all'ultimo momento, oppure organizzando qualcosa a casa propria con tutte le persone che non hanno ancora fatto progetti. Cosa occorre? Oltre agli ingredienti per cucinare una cena per diverse persone, possono essere utili giochi da tavolo da fare tutti insieme, un po' di buona musica, candele per creare l'atmosfera, palloncini, trombette e coriandoli. Ciliegina sulla torta? Una buona bottiglia di spumante da stappare a mezzanotte e i tradizionali chicchi d'uva ben auguranti. Ebbene sì, bisogna rispettare le tradizioni.