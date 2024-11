Cop29 news: i 7 punti chiave dell’accordo nel dettaglio

La COP29, la ventinovesima Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, prospetta un accordo che traccia la strada per il futuro della lotta al cambiamento climatico. Analizziamo alcuni punti chiave emersi durante il vertice, evidenziando i passi avanti compiuti e le sfide ancora da affrontare.

Obiettivo di emissioni Net-Zero entro il 2050

Uno dei pilastri dell’accordo è il rinnovato impegno globale a raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050. Questo obiettivo sarà perseguito attraverso una transizione accelerata verso energie rinnovabili, il miglioramento dell'efficienza energetica e l'investimento in tecnologie innovative come la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

Fondo per i paesi in via di sviluppo

Un importante risultato della COP29 è stata l’istituzione di un fondo dedicato a sostenere i paesi in via di sviluppo nell'adattamento ai cambiamenti climatici e nella mitigazione delle loro conseguenze. Il fondo mira a ridurre le disuguaglianze globali e a garantire che nessuna nazione sia lasciata indietro.

Caratteristiche del fondo:

Stanziamento iniziale di 100 miliardi di dollari.

Finanziamento di progetti per l'adattamento climatico e la resilienza.

Supporto per la transizione energetica nei paesi a basso reddito.

Riconoscimento della giustizia climatica

Per la prima volta, l'accordo ha incluso esplicitamente il concetto di giustizia climatica. Questo implica il riconoscimento che i paesi industrializzati, storicamente responsabili di maggiori emissioni, devono assumersi maggiori responsabilità nel finanziamento e nel sostegno ai paesi colpiti dal cambiamento climatico.

Azioni previste:

Aumento dei contributi da parte delle nazioni più ricche.

Meccanismi di compensazione per i danni climatici nei paesi vulnerabili.

Monitoraggio trasparente dell'implementazione.

Stop alla deforestazione entro il 2030

L’accordo della COP29 ha ribadito l’urgenza di fermare la deforestazione globale, identificandola come una delle principali cause di emissioni di gas serra. Sono stati presi impegni concreti per proteggere le foreste esistenti e ripristinare ecosistemi degradati.

Obiettivi concreti:

Riduzione del disboscamento illegale.

Sviluppo di alternative sostenibili per l’industria del legno.

Protezione dei diritti delle comunità indigene.

Accelerazione della finanza climatica privata

Un altro punto cruciale è stato l’impegno a coinvolgere il settore privato nella lotta al cambiamento climatico. Le aziende sono chiamate a investire in progetti sostenibili, mentre gli investitori sono incoraggiati a orientare i loro capitali verso iniziative green.

Incentivi e strumenti:

Obbligazioni verdi e investimenti sostenibili.

Normative per disincentivare investimenti in settori ad alto impatto ambientale.

Collaborazioni pubblico-private.

Sviluppo delle tecnologie green nella Cop29

La COP29 ha posto un'enfasi particolare sull'importanza della tecnologia per combattere il cambiamento climatico. Innovazioni come l’idrogeno verde, le batterie avanzate e l’agricoltura rigenerativa sono state al centro del dibattito.

Priorità tecnologiche:

Creazione di reti energetiche intelligenti.

Potenziamento delle tecnologie di monitoraggio climatico.

Supporto alla ricerca e sviluppo.

Impegno per la trasparenza e il monitoraggio

L'accordo include misure rafforzate per monitorare i progressi verso gli obiettivi climatici. I paesi devono fornire rapporti regolari e verificabili sulle loro emissioni e sugli sforzi di adattamento, promuovendo una maggiore responsabilità globale.

Altri punti emersi nella Cop29

Oltre ai sette punti chiave già evidenziati, il COP29 ha messo in risalto ulteriori aspetti fondamentali per una strategia climatica globale più completa. Un tema centrale è stato il ruolo delle soluzioni basate sulla natura, come la protezione di ecosistemi cruciali quali zone umide, mangrovie e barriere coralline, che non solo contribuiscono a ridurre la CO2 nell'atmosfera, ma offrono anche protezione naturale contro eventi climatici estremi.

Un altro elemento discusso è stato il miglioramento della resilienza urbana. Con la crescita delle città e la loro vulnerabilità agli eventi climatici, l’attenzione si è concentrata sulla creazione di infrastrutture sostenibili, sistemi di drenaggio migliorati e allarmi precoci per minimizzare l’impatto dei disastri naturali.

L’agricoltura sostenibile ha avuto un posto di rilievo, con un focus su tecniche innovative che riducano l’"impronta ambientale" e garantiscano la sicurezza alimentare in un mondo sempre più colpito da siccità, alluvioni e altre calamità. Particolare attenzione è stata riservata ai piccoli stati insulari, che affrontano minacce esistenziali come l’innalzamento del livello del mare e le tempeste tropicali, con l'impegno a fornire aiuti specifici per la loro transizione energetica e adattamento climatico.

Inoltre, la COP29 ha sottolineato l’importanza di una maggiore inclusione sociale. Donne, giovani e comunità indigene, spesso esclusi dai processi decisionali, sono stati riconosciuti come attori chiave nella lotta contro il cambiamento climatico. Infine, l’inquinamento da plastica, in particolare quello che colpisce gli oceani, è stato affrontato con proposte concrete per ridurre i rifiuti e incentivare l'uso di materiali biodegradabili.

Questi aspetti aggiuntivi rafforzano l’idea di un approccio integrato e inclusivo, necessario per affrontare la complessità della crisi climatica globale.