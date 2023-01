Come si misura il tempo sulla Luna? Scienziati al lavoro per la creazione di un orologio lunare

Come si misura il tempo sulla Luna? La domanda troverà presto risposta. Si sono messi al lavoro diverse agenzie spaziali e organizzazioni accademiche di tutto il mondo per creare un nuovo modo di scandire lo scorrere del tempo. Ecco tutte le informazioni utili.

Come si misura il tempo sulla Luna: tutti all'opera per la creazione di un orologio ad hoc

Misurare il tempo sulla Luna sarà presto possibile. E' questa la nuova scommessa degli scienziati delle diverse agenzie spaziali e delle organizzazioni accademiche di tutto il mondo che uniranno le forze per creare un nuovo modo di scandire il tempo e misurarlo con precisione.

Viste le numerosi missioni sulla Luna, e la voglia di implementarle nel prossimo futuro, è saltata all'occhio la necessità di riuscire ad avere un riferimento comune per le future basi lunari e per il primo Internet lunare che la Nasa sta già mettendo a punto con la collaborazione dell'Agenzia Spaziale Europea. Insomma quale orologio bisogna inserire?

Non riuscendo a rispondere a tale interrogativo è emersa la volontà di creare al più presto un orologio lunare che possa scandire il tempo con precisione e i cui dati possano essere letti con facilità e condivisi dagli accademici mondiali. A queste motivazioni occorre infine aggiungere che l'urgenza di una decisione sul tempo lunare deriva anche dalla presenza di progetti in via di sviluppo per creare un sistema di navigazione satellitare globale (Gnss) per la Luna che potrebbe entrare in funzione a partire dal 2030 circa.

Già nel novembre 2022 le agenzie spaziali e le organizzazioni accademiche di tutto il mondo si erano incontrate presso il Centro europeo di ricerca e tecnologia spaziale dell'Esa a Noordwijk per iniziare ad affrontare l'argomento. Da quella discussione vi sono stati numerosi sviluppi tanto che ora il tema è divenuto sempre più all'ordine del giorno.

Come sarà l'orologio lunare: la parola agli esperti

Come verrà realizzato l'orologio lunare? Non sono ancora trapelate molte indiscrezioni in merito. Filippo Levi, dirigente di ricerca all'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, ha fatto sapere all'Ansa che sicuramente l'orologio lunare non assomiglierà a quello della Terra. Non ci si può basare infatti sull'alternanza giorno - notte così come avviene da noi. Occorre studiare altri riferimenti.

Di cos'altro occorrerà tener conto? Pare che nella prima riunione gli scienziati abbiano concordato sul fatto che occorrerà predisporre l'installazione sul satellite di almeno tre orologi principali e soprattutto del fatto che sulla Luna le lancette si muovono più velocemente, a causa del campo gravitazionale più debole rispetto a quello della Terra.

Come si calcolerà il tempo sulla Luna fino alla realizzazione dell'orologio lunare? Come si è sempre fatto fino ad ora, ovvero con la scala temporale che viene utilizzata per ogni missione lunare e che è legata allo standard rispetto al quale sono impostati gli orologi del nostro pianeta, anche se è impreciso. Perché? Come sottolineato da Levi all'Ansa ciò: "Non solo non permette alle varie missioni di comunicare e collaborare tra loro ma non consente neanche di sincronizzare esperimenti e attività".