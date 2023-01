Come riutilizzare la cenere del camino: 3 modi che (forse) non conosci

Chia ha la fortuna di avere un camino in casa non solo può contare su un sistema di riscaldamento ecologico ed economico, ma può addirittura avere la materia prima per realizzare rimedi naturali per le pulizie domestiche e per concimare l'orto. Se hai sempre buttato via la cenere del camino continua allora a leggere e scopri perché non dovresti più farlo.

Riciclare la cenere del caminetto per le pulizie domestiche

Perché non riciclare la cenere del camino invece di gettarla via subito quando si forma? Quello che spesso trattiamo come un rifiuto può in realtà rivelarsi utilissimo per le pulizie domestiche. Le nostre nonne la usavano per fare la lisciva, mescolando la cenere di legna all'acqua bollente, e noi potremmo imparare da loro per ottenere un detergente utilissimo per tutte le superfici lavabili della casa, dalle piastrelle ai sanitari.

La cenere si rivela un rimedio infallibile anche per far tornare brillanti le pentole e le padelle in acciaio, così come per lucidare i soprammobili e le posate in argento. Basterà mescolarla con un po' d'acqua in modo tale da ottenere una sostanza cremosa, con la quale pulire l'acciaio, mentre l'aggiunta di qualche goccia di limone al composto lo renderà perfetto per far brillare l'argenteria.

Usare la cenere del camino come concime per l'orto

Ricca di potassio, fosforo e magnesio, la cenere è un ottimo concime organico per l'orto e per le siepi. Particolarmente indicata per dare nutrimento al terreno in cui sono piantate patate e pomodori, la cenere è un ottimo alleato per tenere lontane le lumache e può essere utilizzata come concime di fondo. L'assenza di azoto la rende infatti incapace di garantire gli apporti di un fertilizzante completo, ma può costituire un utile elemento per arricchire il compost. Potrai usarla anche per la concimazione di ulivi e agrumeti, mentre non è indicata per le piante acidofile in quanto tende ad alzare il livello di Ph del terreno.

Pulire la lavagna bianca con la cenere di legna

Se hai in casa una di quelle lavagnette bianche sulle quali prendere nota degli appuntamenti, probabilmente sai bene quanto sia difficile eliminare gli aloni di colore lasciati dai pennarelli appositi, e potrà anche esserti capitato di usare - per sbaglio - un pennarello indelebile per i tuoi appunti. In questi caso l'uso della cenere può rivelarsi ottimale. Strofinala in piccole quantità sulla superficie, insistendo nei punti in cui noti macchie persistenti, per avere di nuovo una lavagna bianca impeccabile.