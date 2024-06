Come risparmiare l'acqua? Ecco 10 regole e consigli per ridurre consumi e sprechi

L'acqua è una risorsa preziosa che purtroppo scarseggia sempre di più nel nostro Pianeta. Risparmiare questo bene primario è fondamentale per la nostra esistenza, e grazie a poche semplici regole è possibile ridurre sprechi e consumi.

Perché è importante ridurre sprechi e consumi d'acqua

Evitare sprechi d'acqua e ridurre i consumi idrici non solo permette di abbassare le bollette, ma anche e soprattutto di prendersi cura di un bene prezioso che non è inesauribile. Nonostante la sua abbondanza apparente infatti, le riserve d'acqua dolce disponibili per uso domestico sono limitate, e la questione del risparmio idrico è da anni al centro delle strategie ambientali a livello globale.

L'oro blu non è solo indispensabile per la nostra sopravvivenza, ma anche per quella dell'intero ecosistema e della biodiversità, ed è impossibile riuscire a immaginare un mondo senz'acqua. Ma come fare per preservare questo liquido essenziale, e assicurare così anche alle generazioni future una qualità di vita sostenibile? Il segreto è racchiuso in una gestione responsabile delle risorse idriche, e in poche semplici regole che non si limiteranno a ridurre le nostre bollette domestiche ma avranno anche come obiettivo la salvaguardia di un bene prezioso per tutti.

Come ridurre sprechi e consumi d'acqua, il decalogo

Abbiamo detto che per ridurre consumi e sprechi d'acqua sono sufficienti 10 piccole regole. Si tratta di accorgimenti alla portata di tutti, che ci permetteranno di abbassare i costi in bolletta e fare qualcosa di concreto per il Pianeta.

Il decalogo per un consumo idrico responsabile prevede:

chiudere bene i rubinetti quando non si usano

riparare le perdite

installare frangigetto per rubinetti

utilizzare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico

riutilizzare l'acqua di cottura

preferire la doccia alla vasca

evitare di lasciar scorrere l'acqua inutilmente

scongelare con anticipo gli alimenti

preferire il ferro da stiro a vapore

lavare l'auto con secchio e spugna

Quanta acqua si può risparmiare con queste 10 regole?

Quale risparmio idrico possiamo avere mettendo in atto queste 10 regole? Per comprendere quanto queste piccole sane abitudini possano fare per l'ambiente e per le nostre tasche è sufficiente pensare che un rubinetto chiuso male - pur perdendo solo poche gocce - può portare a un consumo inutile di 21.000 litri d'acqua all'anno. Anche lasciare il rubinetto aperto mentre ci laviamo i denti può portare a uno spreco idrico di 6 litri al minuto.

Con un semplice frangigetto per rubinetti si può avere lo stesso getto d'acqua con un risparmio del 60% di liquido. Anche scegliere lo sciacquone per il wc con doppio comando può dare una mano a risparmiare acqua.

Azionare gli elettrodomestici solo a pieno carico e a basse temperature permette di ottenere un risparmio idrico di circa 8.200 litri ogni anno, al quale si aggiunge quello sulla bolletta elettrica. L'acqua utilizzata per cuocere la pasta o le verdure può essere riutilizzata per bagnare le piante: anche in questo modo daremo una mano all'ambiente.

Togliere per tempo gli alimenti congelati consente di evitare di doverli mettere sotto l'acqua corrente per prepararli per la cottura, mentre scegliere un ferro da stiro a vapore consente di eliminare l'impiego di additivi, che oltretutto inquinano le risorse idriche.

Lavare la macchina è senza dubbio un'esigenza, ma scegliendo di farlo con secchio e spugna possiamo limitare lo spreco di litri e litri d'acqua.

Da considerare infine che una doccia veloce fa consumare molta meno acqua rispetto alla vasca da bagno. Il risparmio aumenta notevolmente se facciamo attenzione a chiudere il rubinetto mentre ci insaponiamo.