Come ottimizzare il consumo di legna nella stufa? Un elemento che non deve mai mancare

Con l'arrivo dell'inverno e quindi del freddo, in molte abitazioni, soprattutto di montagna, ci si affida anche alle stufe a legna per riscaldarsi. Come del resto vale per termosifoni, camini e sistemi di riscaldamento come possono essere i condizionatori, anche per le stufe a legna è necessaria una manutenzione corretta e continuativa nel tempo, in modo da salvaguardare il funzionamento della stufa e soprattutto, cosa da non sottovalutare, un dispendio di calore e soldi dovuti da piccoli accorgimenti ritenuti poco rilevanti.

Stufa a legna: ecco come ottimizzare il consumo di legna

Tra gli elementi maggiormente trascurati e che invece sono fondamentali per il corretto utilizzo della stufa a legna è la guarnizione dello sportello. Una guarnizione vecchia e usurata dal tempo e dall'utilizzo della stufa può compromettere non solo l’efficienza e quindi il corretto riscaldamento della casa, ma anche la sicurezza della casa stessa. Una guarnizione usurata e quindi non efficiente al suo scopo, favorisce l’ingresso di aria indesiderata e la fuoriuscita di fumi nocivi alla salute.

Perché sostituire la guarnizione della porta della stufa a legna?

La guarnizione dello sportello di una stufa a legna è un elemento fondamentale per garantire un corretto funzionamento della stufa. La guarnizione che si trova sul bordo della porta della stufa serve a rendere ermetica la zona interna della stufa stessa dove solitamente viene messa la legna ad ardere in modo da creare il calore necessario per riscaldare la casa. La guarnizione impedisce l’ingresso di aria indesiderata all'interno della stufa che andrebbe ad alterare la combustione del legno.

A sua volta la guarnizione impedisce la fuoriuscita di fumi, come il monossido di carbonio, nocivi alla salute dell'uomo. La guarnizione della porta della stufa è usurata e da sostituire quando perde elasticità. In questo caso la guarnizione compromette l’efficienza della stufa, a a sua volta aumenta il consumo di legna.

Quanto costa e e quando sostituire la guarnizione della stufa a legna

Acquistare una nuova guarnizione per lo sportello della nostra stufa a legna è facile. È un elemento facilmente reperibile sia nei negozi appositi o nei grandi centri commerciali che vendono articoli di questo tipo ma è anche acquistabile restando comodamente a casa tramite internet. Online il prezzo si aggira intorno ai 10 euro.

Gli esperti suggeriscono di controllare lo stato della guarnizione della porta della stufa a legna almeno una volta all’anno, ovviamente prima dell’inizio dell'inverno. I primi segnali che ci suggeriscono che la guarnizione della porta della stufa a legna va sostituita sono i seguenti:

Difficoltà nel mantenere una temperatura costante all'interno dell'abitazione dove è collocata la stufa;

Presenza di fumo oppure odori di combustione nella stanza dove si trova la stufa;

Aumento del consumo di legna all'interno della stufa senza un corrispondente aumento del calore emanato dalla stessa.

Come sostituire la guarnizione della stufa a legna



Sostituire la guarnizione della porta della stufa a legna è un’operazione che può essere eseguita seguendo i consigli che vi elenchiamo di seguito: