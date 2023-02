Come non far scaricare la batteria dell'auto in inverno: il trucco consigliato dai meccanici

Capita spesso in inverno di ritrovarsi con la batteria dell'auto scarica. L'usura della batteria è dovuta da diversi fattori, ma con un po' di attenzione e con un piccolo "trucco" si potrà assicurare una lunga durata alla batteria dell'auto. Con l’arrivo dell'inverno e quindi delle temperature più fredde, capita spesso di trovarsi in auto, tentare di accenderla e capire che la batteria è già scarica. Nel caso in cui tu abbia dei cavi per la batteria o qualcuno che ti aiuti a spingerla, potrai far ripartire l'auto in breve tempo, nel caso di un guasto basta sostituirla dall’elettrauto. Come rallentare l'usura della batteria dell'auto?

Batteria auto: come non farla scaricare in inverno

Ci sono diversi segnali che ci fanno capire quando la batteria della nostra auto si sta scaricando. Se ad esempio l’auto impiega qualche secondo in più ad accendersi, significa che la batteria si sta usurando. Ad ogni modo si può evitare di trovarsi con la batteria dell’auto scarica agendo d’anticipo.

Non è il freddo che favorisce l'usura della batteria

Non sono le basse temperatura a contribuire all'usura della batteria dell’auto. Il freddo rende solo meno efficiente la reazione chimica che genera elettricità, favorendo un consumo maggiore. Quando la temperatura esterna supera i 30°, la batteria si scarica più in fretta di quanto riesca a caricarsi, aumentando così i cicli di scarico della batteria e velocizzandone l'usura.

In inverno, la batteria, produce meno elettricità ma con gli stessi consumi elettrici, o addirittura aumentandoli. L’usura accumulata in estate e l’inizio dell’autunno portano la batteria a cedere e scaricarsi all'improvviso. Fare un controllo prima dell’inverno è un ottimo modo per prevenire inconveniente causati dallo scarico della batteria.

Come mantenere in buono stato la batteria dell’auto? Le semplici regole da seguire

1) Non dimenticare fari e stereo accesi a macchina spenta

Per tenere in buono stato la batteria della nostra auto è consigliato di non lasciare fari o stereo accesi con la macchina spenta. L’utilizzo della batteria a macchina spenta può ostacolare le fasi di ricarica.

2) Non usare aria condizionata e stereo contemporaneamente

Una buona abitudine è quella di non utilizzare troppe utenze elettriche contemporaneamente: ascoltare musica con l’aria condizionata accesa è un piccolo lusso che favorisce l'usura della batteria.

3) Scegliere una batteria più resistente

Scegliete una batteria più resistente sia all’usura dovuta dall'utilizzo, che alle dinamiche naturali della guida in città. Ad esempio, le tipologie AGM e EFB hanno una maggiore resistenza, migliore capacità di immagazzinamento e soffrono di meno i tragitti brevi.

4) I brevi tragitti usurano la batteria più velocemente

Guidare spesso per brevi tragitti, in città ad esempio, è la causa maggiore che accelera l'usura della batteria. I meccanici consigliano di assicurarsi che l’alternatore dell'auto lavori almeno 30 minuti consecutivi e ad una buona andatura (entro i limiti di velocità) ogni settimana. Questo è un trucco per regolarizzare lo scarico e la ricarica della batteria, in modo da avere una batteria sempre funzionante.