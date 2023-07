Come affrontare il grande caldo: i consigli più utili da seguire

Come affrontare il grande caldo? Ecco i consigli più utili per poter affrontare questi giorni di caldo e afa in cui la colonnina di mercurio è destinata a salire sempre di più e a toccare picchi di 40° ed oltre in diverse zone. Mentre impazza l'Anticiclone proveniente dal Nord Africa occorre infatti adottare qualche piccolo escamotage per poter vivere la propria quotidianità in totale relax.

Come affrontare le giornate più calde: i consigli basilari

Per affrontare le giornate più calde e afose occorre modificare leggermente i propri comportamenti e seguire alcuni consigli basilari. Quali? In primis è bene evitare di uscire per le proprie commissioni nelle ore più calde. Bambini e anziani sarebbe meglio rimanessero in casa dalle 11 alle 18. Se proprio si deve uscire nelle ore più calde è consigliabile indossare un cappello chiaro, occhiali da sole e vestiti leggeri in fibre che possano permettere la traspirazione, oltre che adottare una adeguata protezione della pelle dai raggi UVB. Altri consigli utili?

Un altro consiglio utile è quello di rinfrescare adeguatamente l'ambiente dove si vive e lavora. Chiudere tapparelle e persiane per schermare le finestre esposte al sole, salvo poi aprirle durante le ore più fresche della giornata. Occorre fare però molta attenzione se si utilizzano ventilatori e aria condizionata, ricordandosi di adottare alcune precauzioni per evitare conseguenze sulla salute e eccessivi consumi energetici. La temperature va sempre regolata tra i 24°C e i 26°C ed è bene coprirsi nel passaggio da un ambiente caldo ad uno più freddo. Bisogna anche provvedere alla loro manutenzione dei vari impianti e pulire regolarmente i filtri.

Altri consigli utili? Ridurre la temperatura corporea facendo bagni o docce, ridurre l'attività fisica, ma soprattutto bere con regolarità evitando gli alcolici, le bevande gassate o troppo fredde.

Come entrare in macchina quando è troppo caldo?

Quali precauzioni adottare se la macchina sulla quale si deve salire è rimasta sotto il sole a lungo? Prima di salire, per evitare colpi di calore, si possono aprire gli sportelli. Si può inoltre iniziare il viaggio con i finestrini aperti e il climatizzatore acceso. Se a bordo si trasportano bambini si consiglia infine di controllare che i seggiolini non siano surriscaldati.