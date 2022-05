Come affrontare il caldo di questi giorni: 5 consigli dagli esperti (con sorprese, tipo la doccia fredda)

Le temperature di questi giorni in Italia ci fanno sentire già nei mesi estivi. Ma attenzione al troppo caldo: ecco 5 consigli utili per godersi il bel tempo senza patirne il calore.

Come affrontare il caldo di maggio, occhio ai colpi di calore

Sembra di essere in estate, eppure siamo solo a maggio. Le temperature così elevate di questi giorni ci fanno venire certamente voglia di mare e di vacanze, ma bisogna stare attenti alle ondate di calore che proseguiranno e aumenteranno nei prossimi giorni. L'anticiclone africano farà toccare i 35 gradi nella nostra penisola e un caldo così, a maggio, potrebbe avere ripercussioni sulla salute delle persone, specie anziani e bambini. Come ogni anno, dunque, parola agli esperti che ci consigliano come vivere bene le alte temperature senza conseguenze negative.

Un periodo prolungato di temperature sopra la media può comportare un'alterazione del meccanismo di termoregolazione corporea. Questo sistema è già influenzato dall'età, ma anche da patologie pregresse, dall'uso di farmaci, alcolici e droghe. Un sistema già di per sé vulnerabile potrebbe essere messo a dura prova dal caldo ed essere vittima di un colpo di calore. I sintomi di un simile fenomeno sono vari: crampi (specie per gli sportivi), mal di testa, nausea, debolezza e vertigini. In caso di presenza di uno di questi disturbi, è necessario contattare un medico.

Cosa mangiare e come vestirsi