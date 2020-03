Clima primaverile fino a giovedì. Drastico calo termico da lunedì

Situazione meteo bloccata fino a venerdì, con l’alta pressione che rimarrà stabilmente posizionata sull’Italia, anche se non riuscirà a impedire ad un vortice depressionario in prossimità dello stretto di Gibilterra di spingere un po’ di nuvole verso le nostre Isole Maggiori, ma senza piogge significative. Nei prossimi giorni ci attendono prevalenza di tempo bello e temperature in crescita, leggermente al di sopra della norma, e con un clima decisamente primaverile. Un cambiamento delle condizioni meteo è invece previsto dal fine settimana, quando una nuova perturbazione potrebbe rompere il muro dell’alta pressione e riportare la pioggia su alcune regioni, specie al Nord, con nevicate sulle Alpi e un possibile crollo delle temperature tra lunedì e mercoledì. Tuttavia, si tratta di una tendenza caratterizzata da molta incertezza e dovrà essere confermata nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì nuvolosità più diffusa tra le Isole Maggiori. In generale sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Al mattino qualche nebbia, comunque in rapido dissolvimento, su pianure del Nord e coste dell’Alto Adriatico. Temperature stazionarie o in ulteriore leggera crescita: massime quasi ovunque comprese fra 14 e 20 gradi. Moderata Tramontana sullo Ionio.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso da nord a sud in tutta Italia. Al mattino qualche nebbia sulle pianure del Nord. Temperature massime in generale stazionarie o in lieve aumento, per lo più leggermente al di sopra della norma. Venti in generale deboli.