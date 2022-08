Vivere a lungo e più sani: la classifica degli sport migliori per la salute

Se si vuole vivere più a lungo e in maniera più sana, un modo semplice c’è. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista JAMA Network Open, infatti, molte attività fisiche sembrano ridurre il rischio di morte precoce, così come di disturbi cardiovascolari e di tumori: basta correre, nuotare, giocare a tennis, usare la bicicletta, fare golf o perfino camminare come esercizio fisico. E alcuni di questi hanno un effetto particolarmente positivo. A patto, ovviamente, di rispettare le indicazioni generali e consultare il proprio medico prima di iniziare a fare sport.

Le tre attività migliori per vivere a lungo

Tra le attività sportive, a vincere il premio come migliore per diminuire i problemi al cuore sono gli sport con la racchetta, come tennis e paddle. Lo studio ha mostrato una riduzione del 27% del rischio di morte per disturbi cardiaci e del 16% di morte prematura. L’attività migliore per ridurre il rischio di cancro (-19%) è invece la corsa, che fa diminuire del 15% il rischio generale di morte prematura. In terza posizione invece c’è l’andare a camminare, ma tutte le attività hanno registrato una qualche forma di diminuzione del rischio.

Quanta attività fisica fare

Secondo le linee guida sull’attività fisica, pubblicate dagli Stati Uniti, l’indicazione è di fare attività fisica aerobica di intensità moderata per un periodo compreso tra le 2 ore e mezza e le 5 ore a settimana. In alternativa ci si può rivolgere allo sporto aerobico ad alta intensità, per 1 ora e un quarto fino a 2 ore e mezza. Basta poco per avere dei vantaggi significativi: qualunque combinazione di attività fisica raccomandata riduce del 13% il rischio di morte per qualunque causa rispetto al non fare nessun tipo di esercizio.