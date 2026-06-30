Classifica delle città più vivibili al mondo 2026: Milano unica italiana nella Top 20

Milano conquista un riconoscimento entrando tra le città con la migliore qualità della vita secondo la classifica 2026 pubblicata dalla rivista Monocle. Il capoluogo lombardo si è posizionato al dodicesimo posto a livello mondiale, risultando l'unica città italiana presente nella graduatoria.

Da diciannove anni l'indagine valuta numerosi aspetti della vita urbana, andando oltre i semplici indicatori economici come il Prodotto interno lordo. La classifica premia infatti fattori come vivibilità, servizi, mobilità, cultura e benessere complessivo dei cittadini, offrendo una visione più ampia della qualità della vita.

Quali sono le città più vivibili al mondo nel 2026? La classifica

La nuova edizione 2026 della Quality of Life Survey di Monocle, tra le classifiche più seguite a livello globale sulla vivibilità urbana, individua le città dove si vive meglio nel mondo. Lo studio prende in esame 40 metropoli attraverso un questionario composto da 30 domande rivolte ai corrispondenti locali. L’analisi non si limita agli aspetti economici ma considera anche sicurezza, trasporti, spazi verdi, governance, vita culturale e qualità dell’esperienza quotidiana.

Per il 2026 particolare attenzione è stata data a vitalità urbana, capacità di sviluppo e sicurezza generale, integrando anche dati di Knight Frank e del Copenhagenize Index 2025. Dopo la raccolta e l’incrocio di statistiche e giudizi sul campo, la redazione ha stilato la top 20 mondiale.

Al primo posto si colloca Tokyo, riconosciuta per l’equilibrio tra ordine, sicurezza e coesione comunitaria. La capitale giapponese si distingue in un contesto globale incerto grazie a livelli di criminalità molto bassi e servizi pubblici altamente efficienti. Il modello di vita locale si basa su forte rispetto reciproco e grande disciplina collettiva.

È comune vedere bambini muoversi autonomamente per andare a scuola e milioni di cittadini utilizzare quotidianamente trasporti pubblici estremamente complessi ma perfettamente organizzati. Comportamenti come il silenzio sui mezzi, il rispetto delle code e l’ospitalità diffusa fanno parte della cultura urbana.

Nella classifica compaiono nelle prime posizioni città come Copenaghen, Lisbona, Vienna, Sydney e Zurigo. Compaiono in lista anche Madrid, Parigi, Monaco, Oslo e Stoccolma, tutte riconosciute per elevati standard di qualità della vita urbana.

La posizione dell'Italia nella classifica

Milano è l’unica città italiana presente nella top 20 della Quality of Life Survey 2026 di Monocle, posizionandosi al 12° posto. Per il capoluogo lombardo l’anno è stato particolarmente favorevole, soprattutto grazie alla forte visibilità internazionale legata alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina. L’evento ha contribuito a rafforzare l’immagine della città a livello globale, valorizzando non solo il Duomo e il centro storico, ma anche la sua posizione strategica vicino alle Alpi e alle principali mete turistiche del Nord Italia.

Milano continua ad attrarre professionisti, investitori e talenti internazionali, sostenuta anche da alcuni incentivi fiscali che la rendono competitiva rispetto a grandi metropoli come Londra e Parigi.

Tra i punti di forza della città spicca anche l’efficienza del trasporto pubblico, utilizzato per il 42% degli spostamenti quotidiani (una delle quote più alte dell’Europa meridionale). Tuttavia permangono alcune criticità, come la qualità dell’aria influenzata dall’inquinamento della Pianura Padana, la presenza diffusa di graffiti e una rete ciclabile ancora non pienamente sviluppata.