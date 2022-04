La classifica delle auto più vendute in Italia a Marzo 2022

L'Unrae, l'associazione di categoria del settore automotive, ha stilato la classifica delle auto più vendute nel nostro paese. Curiosi di scoprire la top ten delle auto più acquistate?

Il mercato dell’auto: a marzo 2022 immatricolati 121.278 veicoli

Si registra una leggerissima ripresa del mercato dell'automobile a marzo 2022, anche se i dati sono lontanissimi rispetto al passato. La pandemia Covid-19, la crisi e il recente aumento del prezzo della benzina e del diesel, hanno sicuramente avuto un impatto sulle vendite delle auto che si sono contratte di un terzo.

La crisi si registra principalmente nel settore delle elettriche e ibride con una vendita dimezzata, mentre tengono i segmenti A e B. A marzo 2022, stando ai dati pubblicati dall'Unrae, sono stati immatricolati 121.278 veicoli contro i 151 mila dello scorso anno facendo registrare così un -30% sulle vendite. Dati allarmanti per un mercato in crisi. Chissà che il bonus auto 2022 non possa smuovere la situazione che è davvero preoccupante per tutti i produttori.

Classifica auto più vendute in Italia

L'agenzia Unrae stila intanto una classifica delle dieci automobili più vendute in Italia. Si tratta dei dati raccolti a marzo 2022 che mostrano una sfida tra auto compatte e city car. Bene anche i Suv e i crossover.

Ecco la top ten delle auto più vendute secondo Unrae.

Fiat (10.209 immatricolazioni) Citroen C3 (4.906 immatricolazioni) Lancia Ypsilon (3.894 immatricolazioni) Jeep Compass (2.371 immatricolazioni) Renault Captur (2.626 immatricolazioni) Dacia Duster (2.763 immatricolazioni) Toyota Yaris (2.792 immatricolazioni) Peugeot 208 (2.864 immatricolazioni) Ford Puma (2.923 immatricolazioni) Dacia Sandero (3.019 immatricolazioni)

Al terzo posto troviamo la Lancia Ypsilon con 3.894 modelli immatricolati. Tra le city car più vendute, la Ypsilon continua ad incontrare il gusto del pubblico grazie anche all'uscita di edizioni speciali come quella di Alberta Ferretti che strizza l'occhio ai fashion addicted (e non solo). Al secondo posto, invece, la Citroen C3 con 4.906 immatricolazioni. La compatta francese detiene un piccolo record, visto che nel corso degli ultimi 30 giorni ha fatto registrare un boom di vendite scalando così i vertici della classifica.

Sul gradino più alto troviamo la Fiat Panda, l'auto più venduta in Italia. Il must have della casa italiana automobilistica ha fatto registrato 10.209 modelli immatricolati doppiando di fatto la seconda classificata. Un successo inarrestabile considerando che solo nel primo trimestre del 2022 sono stati venduti 30 mila esemplari.