La città più bella da vedere in autunno? Lubiana è la destinazione ideale

Foto da Wikipedia

Con l'arrivo dell'autunno cresce la voglia di weekend fuori porta da trascorrere in capitali e città dove poter ammirare i colori della natura che cambiano. Le città europee sono tra le metà ideali, ma per tanti viaggiatori è importante considerare anche il fattore economico. In questo scenario Cosy Travel Index ha stilato una classifica con le città più suggestive dove trascorrere un weekend autunnale all'insegna del relax senza spendere troppo. A vincere è Lubiana, capitale della Slovenia, che ha battuto città come Zurigo e Praga.

Alla scoperta di Lubiana, la città dove trascorrere un weekend in autunno

La bellezza di Lubiana in autunno è da non perdere. Se stai pensando di organizzare un weekend autunnale la capitale della Slovenia è senza alcun dubbio la scelta migliore per milioni di viaggiatori e turisti che possono trascorrere giornate all'insegna del relax e della scoperta. A cominciare dal Parco Tivoli, il più grande della città, ma a Lubiana è possibile anche sorseggiare un caffè o un the caldo lungo le sponde del fiume Ljubljanica senza dimenticare poi di perdersi tra le stradine della parte vecchia della città.

Da non perdere anche i musei: a cominciare dal Museo storico Nazionale della Slovenia e il Museo d'Arte Moderna dove è possibile ammirare dipinti e sculture dell'arte slovena del XX secolo. In autunno le stradine della città fatte di ciottoli diventano fiabesche grazie alla presenza di ponti e all'illuminazione calde dei lampioni. Un luogo magico dove è piacevole camminare complice anche le temperature, intorno ai 12,5 gradi, che permettono di godere al meglio le bellezze della città.

Lubiana, una capitale low cost ideale per un weekend autunnale

Lubiana è stata eletta da Cosy Travel Index come la città europea più bella da visitare durante un weekend autunnale. Oltre alla bellezza e al fascino senza tempo, la capitale della Slovenia è stata scelta anche per essere una delle mete più economiche in Europa. Dati alla mano, Lubiana è la capitale ideale per chi ha un budget limitato considerando i prezzi davvero bassi rispetto ad altre capitali europee. Basti pensare che una cena in un ristorante si aggira intorno ai 25 euro, mentre un pasto veloce può costare sui 7-9 euro. Una birra costa circa 3 euro, mentre un cappuccino intorno ai 2euro.

Passando agli hotel, la città offre diverse soluzioni in base naturalmente alle possibilità economiche. Un hotel a 3 stelle costa intorno ai 130euro a notte, mentre gli ostelli e i b&b si aggirano intorno ai 50 euro a notte. Per spostarsi, Lubiana conta su un ottimo servizio di trasporto con mezzi pubblici rapidi ed efficienti. Il costo del biglietto è di 1,30 euro, ma sono disponibili anche abbonamenti giornalieri o settimanali a prezzi ancor di più vantaggioso.