Città costiera più brutta d'Europa: la classifica del Telegraph scatena le polemiche anche in Italia

Il Telegraph, uno dei quotidiani britannici più noti, ha pubblicato una classifica molto particolare e discussa. Si tratta della classifica delle città di mare più brutte d'Europa che ha visto ai primi posti Monaco, Ostia e Ploče.

Quali sono le città di mare più brutte d'Europa? Prima Monaco, seconda Ostia

Fa discutere la classifica delle città di mare più brutte d'Europa stilata dal quotidiano britannico The Telegraph. Dopo aver premiato le spiagge più belle d'Europa con Cap Ferret in Francia o Rovinj in Croatia nelle prime posizioni, il giornale si è occupato anche dei lidi che sarebbero i più brutti in Europa, suscitando polemiche e controversie con turisti e cittadini.

Al primo posto nella speciale classifica delle città costiere più brutte c'è Monaco, descritta come una città "affollata". Il quotidiano spiega il perché della prima posizione così: "I residenti vivono in grattacieli, ognuno in competizione per una vista migliore sul mare". Tra le altre motivazioni riportate dal Telegraph c'è anche che sarebbe: "un luogo che funziona sulla ricchezza, e le persone comuni hanno al massimo ruoli da comparsa in questo mondo di fantasia".

Al secondo posto della classifica delle città di mare più brutte d'Europa secondo The Telegraph c'è Ostia, frazione del comune di Roma, suddivisa nei quartieri Lido di Ostia Ponente, Lido di Ostia Levante e Lido di Castel Fusano.

"Anche con poca esperienza in fatto di spiagge, era chiaro che, sebbene la sabbia fosse accettabile, l’acqua era decisamente da evitare. Come sfondo, file di palazzi moderni senza quasi traccia di verde. Forse l’acqua è migliorata negli anni, ma non ho mai avuto il coraggio di tornarci", si legge sul quotidiano britannico. Infine sul podio ritroviamo al terzo posto la spiaggia di Ploče, Croazia con la seguente motivazione: "Decadente con un terminal petrolchimico e silos di grano, situato alla foce del fiume Narenta".

La classifica del Telegraph delle città di mare più brutte d'Europa

La classifica delle città di mare più brutte d'Europa secondo The Telegraph prosegue con Kemer in Turchia, La Línea de la Concepción in Spagna, descritta come un luogo anonimo, caratterizzato da infrastrutture trascurate.

E ancora: Laganas a Zante bocciata per l’eccesso di turismo di massa e un degrado che ne penalizza l’immagine, mentre Albufeira in Portogallo è diventata oramai troppo affollata. Attenzione: in classifica ritroviamo un'altra spiaggia italiana. Si tratta di Catania bocciata per il suo aspetto trascurato e i grandi problemi legati alla gestione dei rifiuti. Nonostante la storia e la bellezza, la città viene criticata per la presenza di continui cantieri a cielo aperto, ma anche per la manutenzione delle strade.