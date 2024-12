Cioccolato fondente 5 volte a settimana riduce il rischio di diabete di tipo 2: lo studio

Il cioccolato fondente è un alimento amico della nostra salute. Stando ai dati emersi da uno studio condotto in America dai ricercatori della Harvard TH Chan School of Public Health, mangiare 5 volte il cioccolato fondente alla settimana ridurrebbe il rischio di diabete di tipo 2. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista “BMJ”.

Cioccolato fondente riduce rischio di diabete di tipo 2

Il diabete di tipo 2, è argomento al centro della ricerca effettuata da un team di esperti della Harvard TH Chan School of Public Health in America. Un argomento di interesse comune soprattutto perchè il numero di affetti da questa malattia è destinato a crescere fino a 700 milioni di pazienti entro il 2045.

Il cioccolato fondente è un alimento ricco di flavonoli, elemento naturale che oltre a favorire il cuore, riduce anche il rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2. Quello tra il cioccolato e la patologia in esame, è un legame ancora controverso, a causa di studi precedenti, che non hanno preso in considerazione la differenza tra cioccolato fondente e quello al latte.

Le parole del ricercatore Binkai Liu

I dati di tre studi a lungo termine condotti negli USA, su persone che non avevano storie pregresse di diabete, malattie cardiache o cancro, sono stati analizzati dai ricercatori di questo nuovo studio.

"I nostri risultati suggeriscono che non tutto il cioccolato è uguale. Per chiunque lo ami, questo è un promemoria che fare piccole scelte, come scegliere il cioccolato fondente rispetto al cioccolato al latte, può fare una differenza positiva per la propria salute" - ha fatto sapere Binkai Liu, autore principale dello studio.

In conclusione

Alle persone sotto esame, è stato chiesto di rispondere a un questionario sulla frequenza alimentare. Questionari compilati ogni 4 anni da 192.208 partecipanti. Dopo aver analizzato i dati ottenuti dalla ricerca, si è giunti alla conclusione che potrebbe incentivare i consumatori a fare scelte alimentari più salutari, senza rinunciare al piacere del cioccolato, prediligendo quindi il cioccolato fondente.