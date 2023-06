Cinque Vele: la classifica delle spiagge più belle e sostenibili del 2023

Il riconoscimento Cinque Vele per l'anno 2023 è stato assegnato da Legambiente e Touring Club italiano. 21 le località premiate dove è possibile godere delle spiagge più belle e sostenibili. Trionfa la Sardegna con sette località seguita da Toscana.

Le Cinque Vele Legambiente: la Sardegna ha il mare più bello

Legambiente e Touring Club italiano hanno assegnato anche per il 2023 il prestigioso riconoscimento "5 Vele 2023" premiando le spiagge più belle e sostenibili d'Italia. Le due associazioni hanno premiato il "mare più bello 2023" in Italia. 21 le località marine dove è possibile trovare le spiagge più belle, pulite, accoglienti e sostenibili d'Italia.

Si tratta di una Guida blu alle migliori località di mare, uno dei riconoscimenti più attesi dell'anno che viene assegnato da circa 23 anni da Legambiente e Touring Club italiano. Al primo posto troviamo la Sardegna con 7 località vincitrici. La prima è la spiaggia di Baunei, in provincia di Nuoro, dove da anni è stato inserito un numero chiuso di accessi per tutelare l'ambiente e offrire così ai turisti una visita indimenticabile. A seguire poi la spiaggia di Domus de Maria, Bosa e Cabras, in provincia di Oristano, Posada, borgo medievale dalla spiaggia dorata con il mare verde-azzurro. E ancora: Budoni, paesino sulla costa nord-est con un mare turchese e Santa Teresa di Gallura, un vero e proprio paradiso terrestre.

Tra le regioni più premiate dalle 5 Vele 2023 al secondo posto c'è la Toscana con 4 località vincitrici: Castiglione della Pescaia, nella Maremma Grossetana, Capalbio, meta ambitissima dai vip, l’Isola del Giglio e l’Isola di Capraia. A seguire a pari merito con 3 vele Puglia e Campania, 2 vele per la Sicilia e 1 vela per Calabria e Basilica.

5 vele 2023: la classifica completa delle 21 spiagge più belle d'Italia

Per le 5 Vele 2023 Legambiente e Touring Club hanno riconosciuto in Italia 21 spiagge tra le più belle e sostenibili. Dopo aver passato in rassegna più di 400 comuni, le due associazioni hanno premiato 7 regioni dove è possibile godere di spiagge e del mare più bello. Ecco la classifica completa: