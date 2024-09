Cina, inaugurato lo Snow World a Shanghai: il più grande complesso sciistico indoor al mondo - Foto

In Cina, precisamente a Shanghai, è stato inaugurato lo Snow World, il più grande complesso sciistico indoor al mondo. Un complesso che si estende su una superficie di oltre 98mila metri quadrati, con ben tre piste da sci professionali la cui lunghezza complessiva è di circa 1.200 metri.

Cina, a Shanghai apre lo Snow World: il grande complesso sciistico al chiuso

Il complesso sciistico, da poco inaugurato è dotato inoltre di una grande area di intrattenimento sulla neve, i visitatori potranno così prendere parte a diverse attività ricreative organizzate all'interno della struttura. Non solo sci all'interno di Snow World. Il grande complesso di Shanghai è dotato di un bellissimo parco acquatico, di alcuni ristoranti, negozi di celebri marchi e di hotel per chi volesse fermarsi per qualche giorno. All'apertura della vendita dei biglietti avuta luogo ad agosto, nel primo mese il resort di Shanghai contava già circa 100mila visite.

Il complesso

La realizzazione di questo complesso sciistico al chiuso, non è altro che un tentativo di soddisfare i desideri dei milioni di appassionati di sport invernali. Il nuovo resort si caratterizza per l'utilizzo di neve artificiale grazie all'ausilio di ben 72 macchine di raffreddamento per il mantenimento di una temperatura interna che garantisca il congelamento e 33 macchine per la produzione di neve per diverse piste da sci che trovano posto all'interno dell'enorme padiglione.

La polemica per l'impatto ambientale inevitabile

C'è però chi storce il naso davanti a cotanta maestosità del nuovo complesso al chiuso. Il nuovo resort è stato inaugurato nel giorno in cui in Cina si registrava il mese di agosto più caldo degli ultimi 60 anni. All’esterno della struttura infatti, durante la cerimonia inaugurare del nuovo resort, la temperatura raggiungeva picchi di 30 °C già alle 9 del mattino.

Per molti, poco conta il fatto che per tre quarti del tetto della struttura siano presenti pannelli fotovoltaici, progetti di questa grandezza non fanno altro che favorire ancora di più l'impatto sull'ambiente, a partire dall’enorme sfruttamento di energia che per forza di cose si trova a consumare la struttura per garantire una temperatura adeguata alle nuove piste sciistiche.