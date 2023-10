Cielo di novembre 2023, tutte le date degli eventi celesti da non perdere

Con l'arrivo del mese di novembre 2023 sono davvero tantissimi gli show celesti da non perdere! Ecco per tutti gli appassionati di stelle, pianeti e costellazioni, tutti gli eventi astronomici da non perdere dal 1 novembre in poi!

Cielo: luna, stelle e pianeti di novembre 2023

Il mese di novembre si preannuncia davvero "magico" per tutti gli appassionati di stelle, pianeti e fenomeni celesti. Sono davvero tantissimi gli show celesti in programma dal 1 novembre 2023. Si inizia il 3 novembre 2023 con un un luminosissimo Giove in opposizione durante tutta la notte. Venere, invece, giovedì 9 novembre ci offrirà uno spettacolo da non perdere luminosa come non mai a contatto con la mezzaluna. Da segnalare anche una serie di sciami meteorici; stelle cadenti che terranno gli appassionati con il naso all'insù per diverse sere.

L'inizio di novembre, infatti, è nel segno delle Tauridi Meridionali che saranno poi seguite verso metà mese dalle sorelle Tauridi Settentrionali. Da non perdere anche le copiose Leonidi con cui si toccherà il picco massimo di luce ed intensità. Tra le protagoniste indiscusse di novembre anche: la galassia di Andromeda e quella del Triangolo. Infine ad est sarà possibile ammirare le scintillanti stelle di Orione e dei suoi fedeli Cani, Sirio in quello Maggiore e Procione in quello Minore.

Novembre 2023, gli show celesti da segnare in agenda

Se siete dei fan di cielo, luna, costellazioni e pianeti, ecco per voi una lista con tutti gli eventi celesti da non perdere a novembre 2023!

Partiamo dal Sole: nella costellazione della Bilancia e il 24 entra in quella dello Scorpione. La Luna, invece, nel mese di novembre avrà la seguenti fasi: ultimo quarto domenica 5 novembre alle ore 09.37, nuova nella giornata di lunedì 13 novembre alle ore 10.27. La fase di primo quarto è previsto per lunedì 20 novembre alle ore 11.50, mentre potremo godere la luna piena il 27 novembre.

A seguire tutti gli eventi astronomici di novembre 2023: