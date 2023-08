Cibo e bibite in spiaggia: è vietato? La denuncia sui social: "siamo stati perquisiti"

Si possono portare cibo e bibite in spiaggia? Dopo la denuncia social da parte di un utente che ha segnalato di essere stato perquisito in un lido in provincia di Caserta, si torna a parlare di divieti e restrizioni sulle spiagge italiane.

Si possono portare cibo e bevande sui lidi in spiaggia?

Se state pensando di trascorrere una giornata di relax al mare è bene informarsi se è possibile portare con se cibo e bevande in spiaggia. Spesso ci sono delle regole da seguire a seconda del lido scelto. Sono diversi, infatti, gli stabilimenti balneari che vietano ai bagnanti di portare cibo e bevande per salvaguardare la salute e l'igiene degli ospiti. L'introduzione di cibi e bibite sui lidi può scatenare una serie di problematiche: la presenza di api o vespe oppure il cibo, se rimasto incustodito, può attirare animali selvatici e topi.

Del resto gli stabilimenti balneari offrono servizi di bar e ristoro ai clienti e l'ingresso di alimenti e bevande non fa che arrecare un danno economico alla struttura. E' opportuno precisare che tale divieto o restrizione varia a seconda del luogo e dello stabilimento balneare in base alle normative vigenti. In alcune località costiere, infatti, sono state introdotte delle ordinanze comunali che regolano l'introduzione o meno di determinati cibi e/o bevande.

Cibi e bevande ammessi sempre in spiaggia

La scelta di applicare tale divieto varia a seconda del lido, della zona geografica e delle ordinanze comunali, ma generalmente la restrizione di introduzione di cibo in spiaggia è adottata per motivazioni igieniche e commerciali, ma anche per promuovere la propria attività commerciale presente all'interno dello stabilimento balneare.

In generale la possibilità di introdurre cibi e bevande in spiaggia è legata alla politica adottata dai singoli lidi salvo non sia in contrasto con le disposizioni di legge. I bagnanti possono sicuramente portare in spiaggia acqua e frutta fresca pur rispettando sempre le regole della struttura. Inoltre sono invitati a mantenere pulita la spiaggia avendo cura di raccogliere tutti i rifiuti e i prodotti utilizzati. Non sono mancati dei casi "eccezionali" come successo lo scorso anno e quest'estate in alcuni stabilimenti balneari campani dove, alcuni turisti sarebbero stati "perquisiti", per scoprire se avessero introdotto in spiaggia cibi e bevande non ammesse. La notizia è diventata, manco a dirlo, virale su tutti i social aprendo così nuovamente la questione "cibo e bevande" in spiaggia.