Ecco i cibi "salutari" che in realtà non fanno così bene all'organismo

Ci sono diversi cibi molto comuni che apparentemente possono sembrare sani e genuini, ma che in realtà presentano varie insidie per l’organismo. Tra questi spiccano tutti i prodotti elaborati e raffinati, come bibite molto zuccherate, creme spalmabili e alcune tipologie di snack e merendine. Sul tavolo dei "cibi sani che invece non lo sono" (o che almeno non lo sono sempre), trovano posto anche alimenti ritenuti salutari per eccellenza, come fette biscottate, cracker, yogurt alla frutta, cereali per la colazione e burger vegani.

I cibi ipocalorici non sempre sono ideali

Come ben noto, l’alimentazione quotidiana condiziona la salute generale dell’organismo, riducendo (o aumentando) il rischio di sviluppare varie patologie, tra cui obesità, diabete, malattie cardiovascolari e moltissime altre. Per questo, in una società sempre più attenta al benessere, le persone prestano grande cura a cosa mettono nel carrello della spesa, cercando di fare scelte corrette e consapevoli. A volte, però, le insidie si nascondono anche negli alimenti a cui si pensa di meno.

Alcuni dei cibi salutari solo in apparenza sono emersi, in particolare, da una recente indagine condotta dal Dipartimento di epidemiologia e prevenzione dell'IRCCS Neuromed di Pozzilli, in Molise, nell'ambito del quale è stato monitorato lo stato di salute di 22mila persone nel corso di un periodo di 12 anni.

Ne è emerso che non sono solamente i prodotti con scarsa qualità nutrizionale a incidere negativamente sulla salute delle persone, ma anche quelli sottoposti a un alto livello di lavorazione industriale. Proprio questi ultimi molto spesso vengono consigliati nelle diete ipocaloriche, ma se consumati troppo di frequente possono mettere a rischio la salute, causando per esempio un aumento del tasso di mortalità e del rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.