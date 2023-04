Colesterolo alto? Ecco i cibi che aiutano a ridurlo

Mantenere i livelli di colesterolo entro i valori indicati dalle linee guida del Sistema Sanitario Nazionale è una sfida complessa e quotidiana per un numero sempre più elevato di persone, nel nostro paese e non solo. Oltre a uno stile di vita sano e alla pratica costante di attività fisica, le attenzioni principali riguardano la dieta.

Per questo alcuni alimenti, come per esempio i legumi e il pesce, non dovrebbero mai mancare - salvo specifiche indicazioni mediche - sulle tavole delle persone che soffrono di ipercolesterolemia.

Gli alimenti fondamentali anti-colesterolo

In Italia, nella fascia di età compresa tra i 35 e 74 anni, più della metà degli uomini e delle donne ha valori del colesterolo totale superiore a 200 mg/dl e oltre il 60% delle persone ha un livello elevato di LDL, ossia il cosiddetto "colesterolo cattivo".

Considerando tutte le conseguenze negative che l’ipercolesterolemia può avere sull’organismo, è bene cercare di introdurre e mantenere sane abitudini quotidiane, a partire proprio dalle scelte a tavola.

Tra gli alimenti importanti per mantenere il colesterolo entro valori positivi per la salute c’è la frutta. Per esempio, l’uva aiuta a pulire le arterie, la mela rallenta l’ossidazione del "colesterolo buono" HDL, la fragola contribuisce a evitare gli accumuli di LDL nei vasi sanguigni, l’avocado riduce i livelli di LDL e il pompelmo contribuisce alla generale salute cardiovascolare.

Un discorso analogo vale per le verdure: i pomodori, le melanzane e tutti gli ortaggi a foglia verde sembrano essere quelle più efficaci. Anche l’olio d’oliva, grazie alla presenza dell’acido oleico, riduce il colesterolo cattivo e aumenta quello buono. Tra gli altri alimenti, infine, non sono da sottovalutare l’avena e la soia, ma anche le noci e i semi di lino, che possono fare da toccasana se consumati regolarmente e nelle giuste quantità.