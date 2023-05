Che tempo farà per il ponte del 2 giugno in Italia?

Come sarà il fine settimana del ponte del 2 giugno? Con la fine del mese di maggio si avvicina il primo weekend estivo che cade a cavallo del 2 giugno, Festa della Repubblica. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo Italia: ancora piogge e maltempo con una nuova perturbazione

La pressione atmosferica sull'Italia si è fatta sentire nell'ultimo weekend di maggio, ma si estenderà con difficoltà lungo la penisola rimanendo stabile e solida sull’Europa settentrionale. Nonostante l'aumento delle temperature prosegue un'ondata anomala di maltempo in buona parte del paese interessato da piogge e rovesci. Con il passaggio della perturbazione n.8 del mese, infatti, permane da Nord a Sud un clima instabile e variabile anche negli ultimi giorni di maggio con il ritorno del maltempo in diverse regioni.

Mercoledì 31 maggio 2023: piogge su Valle d'Aosta e Piemonte, ma fenomeni temporaleschi sono previsti anche al Centro-Sud, Sicilia e Sardegna dalle prime ore del pomeriggio. In calo le temperature seppur di poco. Il mese di Giugno, invece, inizia con una serie di annuvolamenti previsti in Abruzzo, Molise, Sud e Isole. Non si escludono la possibilità di piogge in Sicilia, Sardegna e nelle zone interne e montuose del Centro-Sud e al Nord.

Meteo, le previsioni e la tendenza per il weekend del 2 giugno

Gli ultimi giorni di maggio sono ancora lontani dall'alta pressione che si farà sentire, invece, sulle Isole britanniche determinando una prolungata fase di tempo stabile ed insolitamente caldo sull’Europa nord-occidentale e su buona parte di quella continentale. Lungo il Mediterraneo, invece, persiste una massa d'aria fresca e umida accompagnata da un clima instabile e variabile con una nuova ondata di maltempo. Ancora piogge e rovesci in diverse regioni del paese con la tendenza meteo per il weekend del ponte del 2 giugno che appare chiara: piogge e rovesci, anche localmente intensi, in buona parte del paese.

Un ponte del 2 giugno "bagnato", visto che l'assenza sull'Italia dell'anticiclone favorirà il persistere di un’atmosfera instabile favorevole a piogge e rovesci. Venerdì 2 giugno, infatti, dopo un inizio di giornata calda e soleggiata cambia tutto dal pomeriggio con il ritorno del maltempo in buona parte delle zone interne e di montagna del Centro-Sud, ma anche lungo le Alpi. Non solo, le piogge interesseranno anche la pianura emiliana, le zone pedemontane a ridosso delle Prealpi centro-orientali. Le temperature non subiranno grandi variazioni con valori quasi estivi e picchi di anche oltre i 25° al Centro-Nord. Anche il primo weekend di giugno, sabato 3 e domenica 4 giugno, sarà all'insegna del maltempo con il rischio di piogge e rovesci nelle regioni del Nord, ma anche al Centro-Sud con il clima che peggiorerà nella fascia pomeridiana.