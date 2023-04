Che cos'è Vappu, la festa finlandese del Primo maggio simile al Carnevale

Da noi si festeggia il Primo maggio come festa dei lavoratori, ma in Finlandia nello stesso giorno si celebra Vappu, una festività piena di colori, musiche, balli e piatti tipici: ecco che cos'è.

Vappu, la festa finlandese del Primo maggio

Il primo maggio in Finlandia è una festa molto sentita: si celebra Vappu, una tradizione che si tiene in onore della primavera e della fine dell'inverno. La festa di Vappu ha un'origine accademica, in quanto era il giorno in cui gli studenti delle università finlandesi si riunivano per celebrare l’inizio della primavera e rilassarsi dopo gli esami universitari. Con il tempo, la festa di Vappu è diventata una celebrazione più ampia, che coinvolge l’intera comunità finlandese. Le celebrazioni iniziano infatti dalla sera del 30 aprile e proseguono fino alla sera del 1° maggio. Il nome deriva da Santa Valpurga, venerata proprio il 1° maggio, mentre la vigilia era anticamente detta "Notte di Valpurga", la cui abbreviazione porta a "Vappu".

Cosa si fa in Finlandia a Vappu il 1° maggio

Durante la festa, le città finlandesi vengono decorate con bandiere, palloncini e altri oggetti colorati. Molte persone indossano cappelli da studente, che hanno una lunga nappa bianca e nera sul lato, e si svolgono giochi e gare come il lancio del cappello. La festa include anche un'abbondante quantità di cibo e bevande. Uno dei piatti tradizionali di Vappu in Finlandia sono i sima, delle bevande alcoliche e non alcoliche a base di limone fermentato, spesso accompagnate da munkki, dolci simili alle ciambelle, e tippaleipä, degli snack simili a bastoncini di pane.

La festività è simile al nostro Carnevale, in quanto nelle città finlandesi gli studenti delle università conducono delle sfilate che caratterizzano Vappu, indossando i loro cappelli da studente e marciando per le strade in lunghe processioni. La sfilata degli studenti è accompagnata da musica, balli e canzoni. Inoltre, la festa di Vappu è anche una celebrazione del lavoro finlandese, con molti sindacati che organizzano dei picnic all'aperto per celebrare la giornata dei lavoratori. In Finlandia, la festa di Vappu è diventata una delle festività più amate del paese e una tradizione importante per molti finlandesi, che la celebrano ogni anno in modo speciale e unico.