Cervino: enorme frana si stacca, è crollato così un pezzo della montagna | Video

Brutte notizie in merito a quanto accaduto sul Cervino. Una enorme frana si è distaccata dalla parete Sud del monte. Ecco cosa è accaduto nelle ultime ore.

Enorme frana dalla parete Sud del Cervino: cosa è accaduto?

Una enorme frana è scena dalla parete Sud del Cervino. Le immagini hanno fatto il giro del web. Il crollo, per fortuna, si è verificato lontano dalla via normale di ascesa. La nube di polvere è rimasta visibile da Cervinia per diversi minuti. Le guide alpine hanno avuto modo di osservare il tutto dalla Cresta del Leone. La prima frana si è staccata in mattinata sul versante italiano del Cervino, poi si è verificato, ore dopo, un secondo crollo sul versante svizzero, nell'area della Cresta di Zmutt.

Come è potuto accadere tutto ciò? La colpa è stata data al cambiamento climatico e soprattutto alle temperature altissime per il periodo tanto che nelle ultime settimane, anche in quota. Proprio queste temperature record stanno indebolendo sempre di più il permafrost e, di conseguenza, la tenuta delle placche rocciose. Per questo motivo si sono registrati e si stanno registrando negli ultimi giorni crolli in serie su diverse delle cime italiane. Cosa avviene nello specifico? A quanto si apprende a queste temperature il rigelo notturno, quando la temperatura minima torna a zero gradi o al di sotto, è praticamente assente e l'acqua ha la possibilità di entrare nelle fessure della roccia andando così a provocare i crolli.