Cavallucci marini: 300 piccoli esemplari vengono alla luce ripresi in un video spettacolare

Un vero e proprio spettacolo, degno di essere raccontato in uno di quei documentari naturalistici che spesso vediamo in tv in onda sui canali tematici, viene pubblicato sui social network e nel giro di pochi minuti diventa subito virale, tanto da essere uno dei video più commentati sul web. Si tratta del parto di un Hippocampus reidi, più comunemente noto come cavalluccio marino, che dà alla luce centinaia e centinaia di minuscoli esemplari di cavallucci marini, piccolissimi, con dimensioni che sfiorano appena i 2 millimetri.

Cavallucci marini: nati 300 piccoli esemplari - Video

Il commovente video che ha fatto il giro del web, è stato pubblicato sul profilo Instagram di Oceanic Acquarium, e mostra il piccolo pesce mentre si contrae più volte e dal suo ventre, ad ogni contrazione che effettua, escono decine di minuscoli cavallucci marini, che appena fuoriusciti dal ventre nuotano liberi nell'acqua come in un'unica elegante danza, creando una coreografia naturale in acqua.

Nel post pubblicato sul profilo Instagram di Oceanic Acquarium, si legge che i piccoli esemplari di cavalluccio marino venuti al mondo sono circa 300, e che talmente sono piccoli da essere addirittura di dimensioni millimetriche.

La curiosità sulla nascita dei cavallucci marini

Una delle abitudini naturali più particolari di questa specie animale, e che forse non tutti conoscono, è che è l'esemplare femmina del cavalluccio marino a deporre le uova, affidando all'esemplare maschio il compito più importante, quello di finire il lavoro e quindi prendersi la responsabilità di far nascere i piccoli esemplari della loro specie.

I piccoli esemplari di cavalluccio marino, infatti, nascono dopo un periodo di gestazione che varia tra i 10 e i 30 giorni circa.

Video - Pagina Instagram di Oceanic Acquarium

Ecco di seguito il video pubblicato sulla pagina Instagram di Oceanic Acquarium, e che mostra il momento esatto in cui sono venuti alla luce i 300 esemplari di cavalluccio marino.