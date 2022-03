Caro carburante, stop dei tir dal 4 aprile: le motivazioni

Si continua a discutere di caro carburante e si prospetta uno stop dei tir dal prossimo 4 aprile. Cosa accadrà? Quale è lo scenario? Il rincaro dei prezzi delle materie prime, ma soprattutto della benzina, continua infatti a causare problemi. Le federazioni aderenti ad Unatras, per questo motivo, hanno annunciato che: "Dopo un attento esame delle indicazioni sui possibili interventi presentati nell'incontro di ieri sera al Ministero dei Trasporti, giudicati insufficienti", vi sarà un vero e proprio stop.

Stop dei tir dal prossimo 4 aprile 2022: le motivazioni

Quali sono le motivazioni che hanno spinto a decidere per lo stop dei tir dal prossimo 4 aprile 2022 a causa del caro carburanti? Nella nota diffusa a mezzo stampa si fa sapere che apprende che: "pur apprezzando le ipotesi illustrate dalla viceministra Teresa Bellanova, Unatras ribadisce che gli autotrasportatori necessitano di provvedimenti concreti e certi. E a oggi non è previsto nulla di tutto questo".

Le misure elencate dal Governo sono state giudicate pertanto insufficienti per contrastare i problemi dovuti all'aumento dei prezzi del carburante. Le aziende degli autotrasportatori hanno quindi deciso di incrociare le braccia per lanciare un segnale forte e sottolineare che per loro sarà difficile se non impossibile sostenere tali costi pur di garantire consegne e viaggi.

La richiesta degli autotrasportatori

Cosa potrebbe evitare lo stop dei tir dal 4 aprile 2022 a causa del caro carburante? Sicuramente la possibilità di individuare soluzioni possibili e realizzabili in tempi brevi in grado di produrre un tetto massimo del prezzo dei prodotti così come avvenuto in altri settori. E' questo quello che auspicano gli autotraportatori per continuare a garantire i loro servizi.