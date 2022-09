Caro Bollette: quanto ci costano e quali sono gli elettrodomestici che consumano di più

I rincari sui costi dell'energia stanno mettendo in seria difficoltà le famiglie italiane che si ritrovano a pagare bollette dalle cifre esorbitanti. Ma quali sono gli elettrodomestici che consumano di più e fanno alzare così tanto la spesa? Ecco i più utilizzati e i più costosi.

Gli elettrodomestici che pesano di più sulla bolletta

Quanto pesano le bollette dell'energia sul bilancio delle famiglie italiane? A rispondere è un'indagine condotta da Facile.it, che ha stimato che nei primi 8 mesi del 2022 una famiglia ha speso per la sola bolletta dell'energia elettrica circa 776 euro. Ma, al di là dell'innalzamento del costo dell'energia stessa, come si fa a raggiungere una cifra simile? Evidentemente l'uso degli elettrodomestici è un fattore fondamentale, ma ce ne sono alcuni che consumano (e costano) molto più di altri. Ecco così che viene stilata una classifica degli elettrodomestici ai quali gli italiani non riescono a rinunciare indipendentemente da quanto incidano sulla bolletta dell'energia elettrica.

Ci sono elettrodomestici che sono davvero indispensabili, fondamentali per la nostra vita in casa e ai quali non riusciamo a rinunciare anche se la spesa per il loro utilizzo si fa sempre più impegnativa. Al primo posto in questa speciale classifica c'è una fedele compagna della casa che per il 62,7% del campione esaminato è proprio una "conditio sine qua non" della casa: la lavatrice. Eppure avere sempre il bucato fresco, pulito e profumato ha i suoi costi: una lavatrice classe A del 2020 pesa in bolletta ben 91 euro annui, ma ovviamente il costo aumenta in base al modello e alla classe energetica.

Avete mai visto una casa senza frigorifero? Nemmeno noi, infatti è proprio lui il secondo classificato tra gli elettrodomestici ritenuti fondamentali dagli italiani: ben il 61,7% lo considera immancabile. E sì, il suo consumo non è affatto trascurabile, ma siamo talmente dipendenti dal cibo conservato per bene e dalle bibite fresche che non possiamo proprio rinunciare a questo storico amico della cucina. Considerando che resta in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, la spesa per averlo in casa è molto elevata: un frigorifero da 350 litri con congelatore integrato, in classe A, comprato più di due anni fa, costa in bolletta 142 euro all'anno.

Credete che le persone si stiano allontanando sempre di più dal televisore in favore dell'intrattenimento offerto dagli smartphone? Forse è un falso mito, perché il 40% degli intervistati non rinuncerebbe mai a questa scatola a schermo piatto. Certo, va fatto un distinguo abbastanza considerevole: se si considera la fascia d'età degli over 65, la percentuale sale al 55% mentre tra i 18 e i 24 anni scende al 23%. Dunque forse è vero, le persone si stanno davvero allontanando dalla tv ma solo i più giovani. E sapete quanto costa tenere acceso il televisore per il nostro intrattenimento? Non moltissimo, 35 euro all'anno ed è una cifra conforme visto che non è un elettrodomestico di prima necessità e che resta acceso poche ore al giorno.

Ma è la cucina la stanza che consuma di più in assoluto: dopo il frigorifero, ci sono altri due elettrodomestici che gli italiani considerano troppo importanti per rinunciarvi ed entrambi hanno a che fare con il cibo. Il forno è stato votato dal 19% degli intervistati e la lavastoviglie dal 14,6%. Ma sapete quale consuma di più? Quello che forse si può sostituire più facilmente: la lavastoviglie. Il suo costo in bolletta è di 88 euro l'anno, mentre un forno elettrico da 62 litri costa 62 euro. In seguito troviamo l'aspirapolvere (11,5%) e la macchinetta del caffè (9,7%), ma vogliamo soffermarci sull'ottavo posto: l'aria condizionata. Nonostante solo il 9,4% degli intervistati ritenga il climatizzatore fondamentale, la spesa annua per tenerlo in funzione è la più alta: 232 euro all'anno. Chiude la classifica il ferro da stiro, preso in considerazione solo dal 7% del campione, superato di poco dal forno a microonde (7,4%).