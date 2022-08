Caro bollette e inflazione, in arriva un’altra stangata: ecco quanto saliranno i prezzi

I prossimi mesi rischiano di essere davvero difficili per le famiglie e le imprese italiane (e non solo): la crescita dei prezzi dell’energia scatenata dalla guerra in Ucraina, unita all’inflazione, presenterà il conto con una tremenda stangata su bollette e costo della vita. Una situazione resa, se possibile, ancora peggiore dallo spettro dello stop delle forniture russe di gas all’Europa.

La stangata per famiglie e imprese

I prezzi sono talmente alti che migliaia di aziende potrebbero faticare a far quadrare i conti, mentre per le famiglie si prospetta una vera e propria stangata: secondo le stime fatte dal Codacons si rischiano aumenti medi da 711 euro a famiglia, proprio a causa della crescita dell’inflazione e dei prezzi dell’energia. Secondo l’associazione dei consumatori, citata dall’Agi, al rientro dalle vacanze, per riempire il frigorifero le famiglie andranno incontro a incrementi medi dei prezzi del 10% su base annua. Mentre per fare il pieno all'automobile si trovano listini del gasolio più elevati del 16% rispetto allo scorso anno, con la benzina che costa il 6% in più.

L’aggiornamento del costo delle bollette

A pesare è anche il costo delle bollette: ad ottobre Arera procederà all'aggiornamento periodico delle tariffe di luce e gas. Ipotizzando uno scenario ottimistico, caratterizzato da un incremento delle tariffe ad ottobre del +15% per la luce e del +20% per il gas, la stangata complessiva sulla spesa energetica raggiungerebbe nel 2022 quota +965 euro a famiglia. Senza un intervento immediato, calcola Confesercenti, le piccole imprese di turismo e terziario si troveranno a pagare nei prossimi 12 mesi una maxi-bolletta da 11 miliardi di euro, circa 8 miliardi in più rispetto ai 12 mesi precedenti: una mazzata che rischia di mettere fuori mercato 90mila attività, con prevedibili effetti a cascata su occupazione e Pil.