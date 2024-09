Caro bollette: quali elettrodomestici spegnere la notte per risparmiare?

I consumi energetici generati dagli elettrodomestici pesano molto sul bilancio delle famiglie italiane e trovare sistemi per risparmiare diventa molto spesso una priorità. Fermo restando che sarebbe impensabile vivere senza tutte quelle comodità a cui ci ha abituato la vita moderna in casa, possiamo fare qualcosa per ridurre i costi in bolletta. Il primo importante gesto sarebbe quello di scollegare gli elettrodomestici di notte (o quando non gli usiamo).

Elettrodomestici in stand by, quanto consumano?

Quasi nessuno sembra accorgersi che quella classica lucina rossa che rimane accesa in molti apparecchi in stand by segnala anche che consumiamo molta elettricità. In questi casi si parla di consumi fantasma, ovvero incrementi nei costi energetici anche quando - di fatto - non vengono usati.

Stando a quanto riportato da una recente indagine svolta dalla Federal Electricity Commission gran parte del consumo energetico nelle abitazioni è dovuto proprio a questi dispositivi che, in modalità standby, continuano a utilizzare elettricità. Anche un rapporto dell’Agenzia Internazionale per l’Energia sembra confermare questi dati, stimando che - in una casa media - gli elettrodomestici spenti o in standby consumano circa 1,6 kilowattora al giorno.

Ma come eliminare questo costo che deriva da un consumo non necessario? Una buona idea potrebbe essere quella di scollegare i dispositivi energivori quando non vengono utilizzati, ovvero la notte, ma non solo.

Quali elettrodomestici scollegare dalla corrente la notte?

Uno dei principali responsabili dei consumo fantasma in casa è sicuramente il televisore. Sempre secondo i dati della CFE se rimane sempre collegato alla rete elettrica il televisore può generare un consumo di circa 8,76 kilowattora all’anno, gran parte dei quali generati la notte, o comunque nei momenti in cui non lo utilizziamo.

Oltre al televisore, ci sono altri dispositivi che possiamo staccare dalla presa quando non li utilizziamo. Tra gli altri responsabili di consumi inutili troviamo: