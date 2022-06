Caro bollette, altri 3 mesi di aiuti per cittadini e imprese: come funzionano

Contro il caro bollette di luce e gas è arrivato il sì del Consiglio dei ministri al nuovo decreto per continuare a combattere i rincari e ad aiutare famiglie e imprese. Sono stati decisi altri 3 mesi - ovvero fino a settembre 2022 - di aiuti per tutti. Ecco come funzionano e chi ne beneficerà.

Caro bollette: le ultime decisioni prese per aiutare famiglie e imprese

Prorogate di altri tre mesi le misure per contenere i prezzi delle bollette di luce e gas e le garanzie per le imprese che effettuano stoccaggi di gas. Come? Per prima cosa grazie al via libera alla misura per garantire liquidità alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale e al contributo per le aziende che importano gas naturale sul mercato italiano. Il nuovo intervento del governo ammonta a 3,27 miliardi di euro - almeno stando alla bozza - e non si ferma certo qui. Ci sono proroghe di aiuti per combattere il caro bollette contro luce e gas sia per imprese che per privati.

Quali altre decisioni sono state prese dal Governo? Sono statati azzerati gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il terzo trimestre 2022, idem per il gas, con la riduzione dell’Iva confermata al 5%. Insomma il nuovo provvedimento prevede lo stanziamento di oltre 2 miliardi per azzerare gli oneri di sistema sulle bollette elettriche. Nello specifico per le bollette del gas sono previsti:

481 milioni per tagliare l'Iva

470 per azzerare gli oneri di sistema

240 per gli scaglioni fino a 5.000 metri cubi all'anno

È stata inoltre prorogata al 31 marzo 2023 la tassazione sugli extraprofitti delle società energetiche che importano gas ed estesa alle imprese dello stoccaggio fino al 31 dicembre la garanzia finanziaria della Sace già prevista dal decreto Aiuti per le aziende danneggiate dalla guerra in Ucraina e dalle sanzioni contro la Russia.

Caro carburanti: se ne parlerà prossimamente

Per quanto riguarda il caro carburanti e le misure attuate dal Governo per contrastare gli aumenti occorrerà attendere ancora un po'. Fino all'8 luglio, nel frattempo, si potrà beneficiare dell'applicazione dello sconto di circa 30 centesimi al litro. Il tema delle accise, però, verrà affrontato in una prossima riunione dell'esecutivo e solo da lì emergeranno novità in merito.