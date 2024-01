Carnevale 2024, ecco tutte le date e i giorni di festa

L'arrivo dell'Epifania (che tutte le feste si porta via) ha sancito la fine delle vacanze natalizie e il ritorno a scuola e al lavoro per milioni di italiani. In tanti stanno già pensando alle prossime vacanze che ricadranno in occasione delle celebrazioni del Carnevale 2024. Quando si festeggia e soprattutto quali sono le date e i giorni di festa? Scopriamolo insieme!

Carnevale 2024, data e quando inizia

Le celebrazioni per il Carnevale 2024 quest'anno iniziano sabato 27 gennaio 2024 e proseguiranno fino al martedì grasso che ricade il 13 febbraio 2024. Un lungo periodo di festeggiamenti per quella che è considerata una festa mobile o stagione festiva cristiana cattolica. Questo evento si verifica prima della stagione liturgica della Quaresima e prevede tipicamente celebrazioni pubbliche, inclusi eventi come parate, feste di strada pubbliche e altri divertimenti, che combinano alcuni elementi di un circo. Secondo il calendario cristiano, il Carnevale inizia subito dopo l'Epifania, ma viene calcolato prendendo in considerazione anche le date delle feste di Pasqua in modo da concludersi con l'inizio della Quaresima.

Nel 2024, il Carnevale inizia il 27 gennaio e si conclude il 13 febbraio, giorno di Martedì Grasso per la tradizione del rito romano che segna l'inizio della Quaresima. Questo giorno viene chiamato "martedì grasso" perché è l'ultimo giorno in cui è possibile mangiare la carne e concedersi degli eccessi prima della dieta della Quaresima. Del resto la stessa parola Carnevale richiama questa tradizione, visto che vale in latino significa "addio". La somma delle parole Carne+Vale sta per "addio carne"!

Carnevale 2024, le feste a scuola: quando si va in vacanza

Ma passiamo alle feste di Carnevale 2024. In occasione delle celebrazioni della stagione festiva cristiana cattolica, molto regioni italiane hanno prestabilito e programmato la chiusura delle scuole. Ecco la chiusura delle scuole e i giorni di festa in concomitanza del Carnevale suddivisi regione per regione in modo da organizzare una gita fuori casa.

Ecco le date dei giorni di festa per Carnevale in Italia:

Abruzzo: 12-14 febbraio

Alto Adige: dal 10 al 18 febbraio

Campania: 12-13 febbraio 2024

Friuli Venezia Giulia: 12-14 febbraio 2024

Lombardia: 12 e 13 febbraio 2024 (rito Romano) - 16 e 18 febbraio (rito Ambrosiano)

Molise: 13 febbraio 2024

Piemonte: 12 e 13 febbraio 2024

Sardegna: 13 febbraio 2024

Trentino: 12 e 13 febbraio 2024

Valle d'Aosta: 12 - 14 febbraio 2024

Veneto: 12 -14 febbraio 2024

Basilicata: 12-13 febbraio 2024