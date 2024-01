Carnevale 2024: ecco gli eventi imperdibili a cui prendere parte in tutta Italia

E' tempo di Carnevale 2024. Tra maschere, scherzi, carri allegorici, coriandoli e stelle filanti ecco gli eventi imperdibili a cui prendere parte in tutta Italia. Tra feste e tradizioni, da Nord a Sud, ci sono manifestazioni adatte a grandi e piccini per divertirsi in compagnia. Ecco una breve guida utile per poter scegliere dove andare nei prossimi fine settimana, fino all'inizio della Quaresima.

Carnevale 2024: i carri allegorici di Cento e Viareggio

Quando si pensa a Carnevale si pensa in primis alle città di Viareggio e a Cento, ai loro carri allegorici e ai colori oltre che alle musiche che riempiranno, per diverse domeniche, le due città.

A Viareggio dal 3 al 24 febbraio 2024 avrà luogo la 151esima edizione. I carri sono già pronti a mostrarsi in tutto il loro splendore trattando in modo scherzoso e irriverente temi che vanno dalla politica alla società, dall'economia allo spettacolo, con musica, balli, maschere.

Il Carnevale di Cento ha origini che risalgono al 1600 ed è gemellato con il Carnevale di Rio de Janeiro. Le sfilate dei carri allegorici avranno luogo: 28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio, a partire dalle ore 14. I carri con colorati giganti di cartapesta sfileranno lungo corso Guercino. A sfidarsi a suon di balli allegorici, coreografie e coriandoli saranno cinque team: Toponi (campioni in carica), Fantasti100, I Ragazzi del Guercino, Risveglio e Mazalora. Ospiti d'eccezione saranno: Tananai, i Gemelli diversi e molti altri. Nell’ultimo giorno avrà luogo la premiazione e lo spettacolo finale con il rogo della maschera di Tasi.

Carnevale di Venezia: maschere in laguna

A Venezia il Carnevale prender il via il 27 gennaio e si conclude il 13 febbraio 2024, L'intera città lagunare, offrendo davvero una cornice molto suggestiva, vedrà aver luogo diversi spettacoli di musica e arte.

Il Carnevale veneziano farà rivivere l’avventura indimenticabile di Marco Polo, una avventura ricca di mondi immaginari, fantasie e desideri. Il primo fine settimana a Venezia sarà inaugurato con un affascinante prologo a tema acquatico. Nello specifico domenica 28 gennaio si svolgerà l'attesa parata di imbarcazioni tradizionali. Barche addobbate e vogatori in costume solcheranno il Canal Grande, partendo dalla Punta della Dogana verso Rialto, per poi radunarsi sotto gli archi del mercato in Erbaria.

Venice Carnival Street Show

Sabato 3 febbraio vi sarà invece la presentazione pubblica delle 12 Marie del Carnevale 2024 e si arriverà alla proclamazione delle vincitrici durante il lunedì grasso.

Carnevale di Ivrea: l'evento più antico d'Italia

Il Carnevale di Ivrea è uno dei più antichi d’Italia. Si tratta di un evento famoso per la spettacolare Battaglia delle Arance che si svolge per tre giorni nelle principali piazze della città.

Battaglia delle arance

La manifestazione entrerà nel vivo a partire dal 28 gennaio con le fagiolate: i legumi vengono distribuiti nelle piazze. Si replica in altri rioni domenica 4 Febbraio quando si svolge anche il mercatino degli aranceri sfilano i carri da getto. Giovedì grasso 8 Febbraio 2024 avrà luogo la visita del generale con lo stato maggiore e i poteri in piazza di Città. Da domenica 11 febbraio, alle 14, prenderà il via l’attesa battaglia delle arance, che si replica sia lunedì che martedì.

Carnevale di Putignano: ecco i festeggiamenti in Puglia

Il Carnevale 2024 di Putignano vedrà un programma ricco di eventi e talenti eccezionali dell’arte italiana. Vi prenderanno parte infatti artisti del calibro di: Alan Sorrenti, Jo Squillo e Double Dee, il rapper Ernia, DJ Albertino e Fargetta. Per le strade sfileranno i Giganti di Carta e i gruppi mascherati. Dal 4 al 17 febbraio avranno luogo le varie sfilate.