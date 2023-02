Carnevale 2023, date da segnare sul calendario con giovedì e martedì grasso e curiosità

Si avvicina il Carnevale 2023 che, come ogni anno, non ha una data fissa. Proprio come la Pasqua infatti, si tratta di una festa mobile e l'appuntamento con i festeggiamenti cambia ogni anno. Vediamo allora quali sono le date da segnare sul calendario, con il martedì e il giovedì grasso.

Carnevale 2023, perché non ha una data fissa?

La data di inizio Carnevale varia ogni anno perché è in correlazione con la Pasqua. I festeggiamenti in maschera infatti anticipano la Quaresima, che a sua volta precede la festa della Resurrezione. Ma come vengono fissate le date? Pasqua cade nella prima domenica successiva alla luna piena che segue l’equinozio di primavera, e il carnevale inizia esattamente 70 giorni prima di Pasqua - ovvero nella Settuagesima - che quest'anno cade il 5 febbraio.

A partire da martedì 5 febbraio 2023 saremo quindi ufficialmente nel periodo del Carnevale, festa che si concluderà il 21 febbraio con il Martedì Grasso. Nel periodo intermedio ci sono altre date da segnare sul calendario, e più precisamente:

16 febbraio, Giovedì Grasso 2023

19 febbraio, effettiva domenica di Carnevale 2023

Il 21 febbraio - Martedì Grasso - chiude ufficialmente il carnevale e il giorno successivo, Mercoledì delle Ceneri, ha inizio il periodo di Quaresima.

Festeggiamenti di Carnevale 2023

Dopo due anni di restrizioni, che hanno impedito il consueto svolgimento dei riti, quest'anno si torna a festeggiare nelle vie e nelle piazze, con le tradizionali sfilate dei carri allegorici e le maschere tipiche di Carnevale. La tradizione è molto sentita nel nostro Paese, in particolare in città come Viareggio, Cento, Fano e Venezia dove le sfilate e i festeggiamenti vengono organizzati in ogni minimo dettaglio.

Il carnevale di Viareggio richiama ogni anno migliaia di turisti da ogni parte del mondo, ansiosi di assistere alle tradizionali sfilate dei carri allegorici, mentre nella città lagunare è il Volo dell'Angelo che si tiene nella pittoresca Piazza San Marco ad attirare lo sguardo di turisti e residenti. Il carnevale di Cento è gemellato con il celebre Carnevale di Rio, mentre i festeggiamenti a Fano hanno origini antichissime.