Carnevale 2022: i coriandoli in Germania non inquinano e aiutano le piante

Siamo in pieno periodo di Carnevale 2022 e dalla Germania arriva una notizia interessante sui coriandoli che non inquinano e soprattutto che aiutano le piante. In che modo? Di quali coriandoli si tratta? Potremmo "copiare" l'idea anche in Italia? In fin dei conti in tutto lo Stivale si organizzano diverse feste di carnevale, alcune anche molto famose come il Carnevale di Venezia, quello di Viareggio, quello di Cento e molti altri. Non sarebbe una cattiva idea utilizzare coriandoli non inquinanti e capaci di aiutare la vegetazione.

Carnevale 2022: i codiandoli che non inquinano

L'impatto sull'ambiente dei coriandoli usati durante il Carnevale, ma anche in molte altre feste è decisamente notevole, soprattutto se sono fatti di plastica. Per questo motivo alcune aziende hanno iniziato a cercare strade alternative per continuare ad utilizzare i piccoli cartoncini colorati senza inquinare. Come? L'idea è venuta all'azienda Saatgutkonfetti, un'impresa tedesca che ha realizzato coriandoli compostabili contenenti i semi di 23 piante selvatiche differenti. Come sono nati questi speciali coriandoli? Come hanno potuto continuare a conservare le loro mille colorazioni senza l'utilizzo di sostanze nocive all'ambiente? Chi li ha realizzati pare aver pensato proprio a tutto utilizzando, insieme ai semi, una miscela di amido e coloranti naturali ed ecologici.

Philip Weyer, originario di Colonia, la grande roccaforte del Carnevale in Germania, non riuscendo a capacitarsi che una festa potesse avesse un impatto tanto grande sull'ambiente, ha iniziato a studiare le possibili alternative. Analisi dopo analisi, prova dopo prova, è riuscito a scovare una alternativa ecologica ed ecosostenibile molto valida, capace di non far storcere il naso nemmeno a chi ama usarli ed ammirarli mentre svolazzano nell'aria riempiendo i più piccoli di gioia.

Carnevale 2022: l'idea per farlo diventare una festa della biodiversità

Con i coriandoli che strizzano l'occhio all'ambiente il Carnevale 2022, almeno in Germania, è diventato così una vera e propria festa per la biodiversità. A beneficiare dei nuovi coriandoli è tutto l'ambiente visto che nascono più piante e più fiori, ma soprattutto diventano più felici insetti e animaletti. Lì dove cadono i coriandoli compostabili, contenenti i semi di 23 piante, può tornare a esserci infatti una vegetazione rigogliosa.