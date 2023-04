Capriolo nuota nel canale a Viareggio: salvato e rimesso in libertà - VIDEO

Un bellissimo esemplare di capriolo, probabilmente disorientato dalla confusione e dai rumori della città, nel pomeriggio di lunedì scorso, è caduto in maniera accidentale nelle acque del canale Burlamacca, a Viareggio.

Viareggio, capriolo nuota nel canale: salvato e rimesso in libertà

L'animale non si è arreso alle difficoltà e ha iniziato a nuotare lungo il canale. Le gesta del bellissimo esemplare di capriolo hanno attirato l'attenzione di numerosi passanti, che hanno poi allertato i militari della Capitaneria di Porto. Il capriolo ha nuotato a lungo, fino a che non si è “incagliato” nelle vicinanze di un cantiere, dove è stato preso e tratto in salvo dai militari della Capitaneria di Porto, dai Vigili del Fuoco accorsi sul posto e dai volontari dell’Associazione Vega.

Un capriolo finisce nel canale Burlamacca di Viareggio ed è stato tratto in salvo dalle guardie ecozoofile insieme agli uomini della Guardia Costiera #ANSA https://t.co/TydTW3D5FP pic.twitter.com/epClPrjeTP — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) April 4, 2023

Le gesta del capriolo hanno fatto il giro del web

Il capriolo, nonostante l'accaduto, dopo gli accertamenti del caso è risultato essere in buone condizioni di salute ed è stato immediatamente rimesso in libertà all’interno della Macchia Lucchese, dalla quale quasi certamente era arrivato.

Le gesta del capriolo hanno fatto subito il giro del web. Il video è diventato virale tanto da farlo diventare una vera e propria star. Per quanto possa sembrare insolito, i caprioli sono abilissimi nuotatori.