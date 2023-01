Capodanno cinese 2023: date, tradizioni, segno zodiacale e curiosità del nuovo anno

In che giorno si festeggia il Capodanno cinese 2023? La domanda è tutt'altro che banale, perché, al contrario di quello occidentale, varia ogni anno. Ma non è questa la sola differenza che c'è, perché in Cina la tradizione inizia con la Festa di Primavera e si conclude - quindici giorni dopo - con la Festa delle Lanterne. Questo periodo segna l'inizio di un nuovo anno dedicato a uno dei segni zodiacali dell'oroscopo cinese. Vuoi sapere quale sarà quello legato al 2023? Continua a leggere per scoprire tutto sul Capodanno orientale.

Quando è il Capodanno cinese 2023

Il Capodanno in Cina - conosciuto anche come Festival di Primavera o Capodanno lunare - ha date diverse ogni anno, sempre comprese nel periodo che va dal 21 gennaio al 20 febbraio. Questa particolarità è dovuta al fatto chesi calcola secondo il calendario lunare che ha una datazione diversa rispetto al nostro gregoriano.

Ogni mese inizia con un Novilunio e il primo giorno del nuovo anno coincide con la seconda Luna nuova dopo il solstizio d'inverno. Quest'anno il Capodanno cinese 2023 cade domenica 22 gennaio. Ma sarebbe sbagliato pensare che i festeggiamenti si esauriscano nelle ventiquattr'ore, perché questa tradizione - particolarmente sentita a Oriente - prevede ben 16 giorni di celebrazioni pubbliche e private.

Con la Festa di Primavera inizia il Capodanno cinese

La Festa di Primavera 2023 è il 22 gennaio, ovvero la data in cui inizia ufficialmente il nuovo anno cinese. I festeggiamenti iniziano già nella vigilia, e al popolo cinese viene concesso una settimana di vacanza, che nel 2023 va da sabato 21 a venerdì 27 gennaio, durante la quale scuole, uffici e fabbriche rimangono chiusi.

La tradizione di riunirsi in famiglia la sera della vigilia del nuovo anno rispecchia quella del mondo occidentale e anche molti di coloro che vivono lontani dalle famiglie faranno rientro per festeggiare con i propri cari il nuovo anno. La tradizione vuole che si scelga la casa del membro più anziano. Il cenone di Capodanno è considerato il pasto più importante dell'anno, e conosciuto anche come "cena di ricongiungimento familiare".

Celebrazioni e usanze del Capodanno cinese

Nella Terra del Dragone ci sono rituali e usanze legate al Capodanno cinese che si tramandano da sempre. Allo scoccare della mezzanotte fuochi d'artificio e petardi colorano il cielo ed è credenza popolare che, più forte sarà il rumore dei botti, maggiore sarà la fortuna della famiglia nel nuovo anno.

Durante il giorno è tradizione far visita ai parenti, per augurare loro buon anno, salute e fortuna. L'usanza vuole che siano i membri più giovani a recarsi a casa di quelli più anziani, portando loro regali e buste rosse. Queste ultime sono considerate di buon auspicio per il loro colore e spesso contengono denaro. Vengono date non solo ai componenti più anziani della famiglia, ma anche ai bambini. In particolare nel secondo giorno del nuovo anno cinese è tradizione che le figlie sposate facciano visita ai genitori, portando loro regali.

A partire dal terzo giorno della settimana del Capodanno cinese si fanno anche le prime pulizie dell'anno, sospese nei primi due giorni del nuovo anno lunare per evitare di "spazzare via" la buona sorte. Allo scoccare del settimo giorno riaprono uffici, negozi e scuole, ma i festeggiamenti proseguono fino alla Festa delle Lanterne.

Festeggiamenti ufficiali del Capodanno cinese

Strade, case e negozi vengono addobbati di rosso per tutto il periodo del Capodanno cinese. Tra i festeggiamenti ufficiali più sentiti dal popolo asiatico ci sono la danza del leone, la danza del drago e spettacoli di natura imperiale come il matrimonio di un imperatore. La tradizionale Festa delle Lanterne segna la fine delle celebrazioni tradizionali per il Capodanno Cinese. In questa occasione lanterne di carta realizzate in ogni forma, colore e tipo, vengono accese e appese fuori dalle case o fatte fluttuare libere in cielo, in mare, nei fiumi o nei laghi.

Capodanno cinese 2023, inizia l'anno del Coniglio

I 12 segni dell'oroscopo zodiacale cinese sono associati agli animali e non alle costellazioni come i nostri. Altra particolarità vuole che ogni segno ricorra per dodici mesi e non cambi mensilmente come invece avviene nell'oroscopo occidentale.

Il 2023 in Cina sarà l'anno del Coniglio d'acqua, un animale tranquillo, gentile, elegante e fortunato, ma anche caratterizzato da un grande senso di responsabilità. Ecco perché il 2023 si preannuncia un anno di pace e serenità, ma contiene anche un invito a non procrastinare le proprie scelte e agire con fermezza per avere successo e riuscire a realizzare i propri sogni.