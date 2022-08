Giornata Mondiale del Cane, lo studio: piange di gioia quando rivede il padrone

Se avete un cane sapete già quanto affetto possa provare, ma adesso è arrivato uno studio scientifico a certificare il tutto: i nostri amici a 4 zampe piangono di gioia quando rivedono i loro padroni. A dirlo è una ricerca pubblicata sulla rivista Current Biology, condotta da un’università in Giappone: “Abbiamo scoperto che i cani piangono e le lacrime sono associate alle emozioni positive", ha detto Takefumi Kikusui dell'Università di Azabu citato dall’Agi. E lo studio è uno dei molti migliori per festeggiare la Giornata Mondiale del Cane di oggi 26 agosto.

I cani piangono di felicità

A dare l’idea al professor Kikusui è stata l’osservazione del proprio cane. “Mentre allattava negli occhi c'erano le lacrime. Questo mi ha dato l'idea che fosse l'ossitocina ad aumentare le lacrime”, ha spiegato. L’ossitocina, che è anche conosciuto come l'ormone materno o "l'ormone dell'amore”, è dunque “il possibile meccanismo che sta alla base del fenomeno”.

Le lacrime nei cani

“Questa è la prima dimostrazione che le emozioni positive stimolino la lacrimazione in animali non umani”, spiegano i ricercatori. "Non avevamo mai sentito parlare del fatto che gli animali piangono in situazioni gioiose, come quando si ricongiungono con i loro proprietari, ed eravamo tutti consapevoli che questa sarebbe stata una prima mondiale”, ha aggiunto Kikusui. Dallo studio, sembra che i cani producano lacrime in situazioni che gli umani considererebbero "felici".