Campi di tulipani in Italia 2026: dove vedere la fioritura più bella

La primavera è considerata la stagione in cui la natura si risveglia, e tra i tanti spettacoli gratis che offre il periodo c'è sicuramente quello che vede migliaia di tulipani in fiore. Dove ammirare le fioriture più belle?

I tulipani in fiore celebrano l'arrivo della primavera

La primavera meteorologica è iniziata il 1° marzo, mentre quella astronomica prende il via con l'equinozio primaverile. Tipicamente conosciuta come la stagione del risveglio della natura dopo il lungo "letargo" invernale, questa stagione vede i prati colorarsi con tante allegre fioriture. Tra le varietà tipiche della flora primaverile ci sono senza dubbio i tulipani, fiori dalle corolle variopinte che proprio in questo periodo tornano a fare capolino nei giardini e nei prati italiani.

La fioritura dei tulipani è un evento che si rinnova ogni anno, e che riesce ogni volta a incantare per la sua bellezza. Alcuni campi e giardini botanici poi offrono spettacoli davvero straordinari e rappresentano delle mete imperdibili per tutti gli amanti di questa varietà floreale.

Campi di tulipani in Italia: dove vedere le più belle fioriture 2026

Le giornate miti possono essere "ingredienti" perfetti per una giornata da trascorrere all'aria aperta e tra le possibili mete di questo ultimo weekend di marzo ci sono i giardini botanici, che in questo periodo offrono le più belle fioriture di tulipani in Italia.

Molti sono i parchi che hanno già aperto al pubblico, anche se vi consigliamo sempre di dare un'occhiata ai siti ufficiali visto che le fioriture dipendono in gran parte dalle condizioni meteo e in alcune località questi fiori potrebbero non aver ancora raggiunto il picco massimo della loro bellezza. I principali parchi e orti botanici italiani offrono esperienze di autoraccolta, abbinate talvolta a eventi e spettacoli.

A Mapello (Bergamo) apre Tuliprendi

Per chi vive in Lombardia, l'appuntamento annuale con la manifestazione floreale bergamasca è un evento irrinunciabile. La flower farm biologica di Mapello ha aperto i battenti il 19 marzo, e resterà aperta tutti i giorni con orario 9-12 e 14-19 nei giorni feriali (ad esclusione del lunedì) e con orario continuato dalle 9 alle 19 nel weekend.

In un terreno che occupa 3 ettari coltivati a tulipani, è possibile raccogliere le piante con i bulbi, così da farle rifiorire anche l'anno successivo. Oltre all'autoraccolta dei tulipani è possibile partecipare anche a eventi che includono spettacoli di danza e percorsi benessere.

Campo di tulipani Nonno Andrea a Villorba (Treviso)

Torna per gli appassionati floreali l'appuntamento al Campo di tulipani Nonno Andrea a Villorba: 500.000 bulbi e 200 varietà riempiono il prato di splendide fioriture.

L'azienda agricola sarà aperta fino al 19 aprile, sette giorni su sette, con orario continuato 9:00-19:00. Anche qui si possono raccogliere fino a tre piante di tulipano al costo di 5 euro e per ogni fiore aggiuntivo viene addebitato un euro.

Tulipanomania 2026 a Valeggio sul Mincio (Verona)

Tulipanomania è uno show floreale che si rinnova ogni anno al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio. Da metà marzo a fine maggio è possibile ammirare oltre un milione di tulipani in fiore (ma ci sono anche narcisi, allium e giacinti) che rallegrano i prati con le loro eleganti corolle variopinte. L'ingresso al Parco è a pagamento, ma lo spettacolo che offre vale il prezzo del biglietto. Quest'anno lo show si arricchisce con varietà floreali inedite e aiuole ispirate all'arte astratta.

I Giardini Botanici di Villa Taranto a Verbania pronti a incantare

Se state pensando di trascorrere questo penultimo weekend di marzo sul Lago Maggiore potrete programmare una visita ai Giardini Botanici di Villa Taranto a Verbania.

Dal 22 marzo al 20 aprile (con orario 8:30-18:30) qui sono di scena le bulbose. Da visitare assolutamente il Labirinto dei Tulipani: un percorso di 400 metri che racchiude ben 20.000 piante fiorite e che rappresenta una delle meraviglie più fotografate della zona.

Messer Tulipano in scena al Castello di Pralormo a Torino

Il capoluogo piemontese offre un appuntamento irrinunciabile con Messer Tulipano. L'evento floreale, che si tiene nel parco ottocentesco del Castello di Pralormo dal 28 marzo al 26 aprile, propone percorsi tematici e allestimenti scenografici in una cornice creata con migliaia di tulipani e narcisi in fiore.

I Giardini più belli d'Italia offrono fioriture spettacolari a Merano

L'European Garden Award ha assegnato ai Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano il premio internazionale di "giardini più belli d'Italia" e se avrete occasione di visitarli non faticherete a comprenderne il motivo.

Questo bellissimo luogo immerso nella natura aprirà il 1° aprile e permetterà di vitare un parco che si estende per 12 ettari alternando vedute di tulipani in fiore, piante esotiche e panorami alpini. Si tratta di un percorso sensoriale sempre pronto a sorprendere il turista con scenografie artistiche uniche.

Giardini in fiore a Turris in Sardegna

Anche in Sardegna non mancano gli appuntamenti per gli appassionati di tulipani. Al Parco Beranu Froriu a Turris fino al 12 aprile è possibile ammirare 500.000 tulipani di 70 varietà diverse, immersi tra altre varietà floreali tra le quali spiccano peonie, iris e ranuncoli.

Qualche consiglio extra per una visita indimenticabile

Alcuni di questi giardini botanici permettono di raccogliere i bulbi, che potranno poi essere ritrapiantati anche l'anno successivo. Per "replicare" la bellezza di questi tulipani ricordatevi di piantarli in autunno, così da averli fioriti già la prossima primavera.

Se amate fotografare il campo di tulipani senza folla, vi consigliamo di programmare la vostra visita ai parchi botanici nei giorni feriali. Nel fine settimana infatti, queste aree risultano sempre più affollate.