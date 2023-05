Si sporcano molto rapidamente: ogni quanto si dovrebbero cambiare gli asciugamani?

Gli asciugamani di casa possono essere veicolo di batteri e altri agenti patogeni, inoltre si sporcano molto più rapidamente di quanto si possa pensare. Per essere in sicurezza e ridurre i rischi per la salute, sarebbe importante cambiarli con buona frequenza, almeno un paio di volte a settimana e comunque ogni volta che percepiamo odori sgradevoli.

Cambiare la biancheria per proteggere la salute

Gli asciugamani sono tra gli oggetti che utilizziamo più spesso nel corso della giornata e con cui abbiamo un contatto più stretto. Dato che li si utilizza dopo essersi lavati, molto spesso si ritiene che si sporchino poco a contatto con la pelle pulita. In realtà, i dermatologi e gli altri esperti suggeriscono di lavarli e sostituirli con buona frequenza, perché anche quando sembrano puliti possono contenere germi.

Ogni volta che strofiniamo la pelle contro un asciugamano, in particolare, compiamo un’azione meccanica che rimuove cellule della pelle con acari, peli, sebo e sudore. Tutte queste sostanze inevitabilmente si depositano sulle fibre dei tessuti, rendendoli molto meno igienici.

Proprio come accade per le lenzuola, la frequenza di sostituzione degli asciugamani è influenzata da numerosi fattori, tra cui la temperatura e il livello di umidità. Quest’ultima, infatti, favorisce la diffusione di batteri e altri patogeni: quando il livello di umidità è alto bisognerebbe dunque sostituire gli asciugamani più di frequente.

In linea di massima, è consigliato cambiare gli asciugamani ogni 3 giorni e questo vale sia per quelli da doccia sia per quelli da mani. Ovviamente, il tempo di ricambio è influenzato anche dal numero di volte in cui viene utilizzato: se, per esempio, restiamo a casa pochissimo tempo e usiamo poco la biancheria, questa si sporcherà più lentamente e si potrà procedere con un ricambio meno frequente.