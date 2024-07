Cambiamento climatico: a rischio la salute dei bambini in 130 Paesi, lo studio

Il cambiamento climatico continua a rappresentare una seria minaccia per la salute dei bambini in tutto il mondo. Un recente studio intitolato "Climate, weather, and child health: quantifying health co-benefits", pubblicato su Environmental Research Letters, offre una visione dettagliata su come il cambiamento climatico stia influenzando la salute infantile in 130 paesi.

Impatti del cambiamento climatico sulla salute infantile: lo studio

I risultati dello studio mostrano che sia gli aumenti graduali delle temperature che gli shock climatici, come siccità e ondate di calore influiscono sulla salute dei bambini.

Caldo Estremo: Lo studio evidenzia che un aumento di 1°C nelle temperature in paesi a basso reddito può incrementare la mortalità infantile del 16,6 per mille. Inoltre, il caldo estremo è associato a un aumento delle nascite pretermine e dei bambini nati morti.

Siccità: La siccità, amplificata dal cambiamento climatico, ha effetti devastanti sulla nutrizione e sulla salute dei bambini. Ad esempio, la siccità del 2022 nel Corno d'Africa ha colpito oltre 20 milioni di bambini, rendendo tali eventi 100 volte più probabili a causa del riscaldamento globale.

Inquinamento dell'Aria: Il particolato fine (PM2,5) proveniente dagli incendi boschivi è estremamente dannoso, aumentando il rischio di mortalità infantile del 2,3% per ogni incremento di 1 microgrammo per metro cubo d'aria.

Inondazioni e tempeste: I bambini che vivono in aree soggette a inondazioni hanno una probabilità maggiore di morire rispetto a quelli in aree non esposte. Le inondazioni danneggiano le infrastrutture sanitarie e scolastiche, aggravando ulteriormente le condizioni di vita dei più piccoli.

Il rapporto sottolinea che esiste una relazione non lineare tra la temperatura e la salute dei bambini, con effetti avversi dovuti all'aumento di eventi climatici acuti come siccità e ondate di calore. Inoltre, emerge una forte eterogeneità regionale negli impatti, con i bambini nelle regioni più povere che sono i più vulnerabili. Lo studio conclude che ridurre la povertà può mitigare in parte gli effetti negativi del cambiamento climatico sulla salute dei bambini.

Benefici della Riduzione delle Emissioni

Le proiezioni del rapporto mostrano che raggiungere scenari di basse emissioni comporta notevoli co-benefici per la salute. La riduzione delle emissioni non solo migliora la qualità dell'aria ma riduce anche l'incidenza di malattie respiratorie e altre condizioni sanitarie legate al clima.

Azioni Necessarie

È fondamentale che i governi integrino le necessità dei bambini nelle loro politiche climatiche. Investimenti in infrastrutture resilienti al clima e misure per la riduzione delle emissioni sono essenziali per garantire un futuro sano e sicuro ai bambini di tutto il mondo.